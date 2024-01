Man die bosbranden 'complot van de overheid' noemde bekent stichten van 14 bosbranden

In Canada wordt een inwoner van provincie Quebec verdacht van het stichten van 14 bosbranden. De man had een opvallende dekmantel, namelijk zijn Facebook-profiel. Daarop verspreidde hij meermaals theorieën over een complot van de overheid dat achter de branden zou zitten. Volgens de man wilde de overheid het volk doen geloven dat de aarde opwarmt door de branden te stichten.



Uiteindelijk bleek de man dus zelf degene die op verschillende plekken brand had veroorzaakt. Hij heeft de brandstichtingen bekend. Afgelopen jaar kende de provincie Quebec een recordaantal natuurbranden, meer dan 700. Bij twee van de veertien door de gearresteerde man gestichte branden moesten omwonenden, zo'n 500 huizen, worden geëvacueerd. Bij de grootste brand die de man stichtte ging 873 hectare bos verloren.



De vuurtjes, soms meerdere op een dag, stookte de verdachte volgens zijn advocaat "om te zien of het bos droog was". Wat bleek: kurkdroog.



Voorlopig blijft de man vastzitten in afwachting van zijn uitspraak. Er zal bovendien onderzoek worden verricht naar de mentale toestand van de man en het mogelijke gevaar dat hij vormt voor de samenleving.

Reacties

19-01-2024 15:41:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.262

OTindex: 93.486

Quote:

de mentale toestand van de man en het mogelijke gevaar dat hij vormt voor de samenleving.



Ach...wat voor gevaar zou een geestelijk gestoorde pyromaan nou kunnen zijn..... 😅🤣😂😅🤣😂 Ach...wat voor gevaar zou een geestelijk gestoorde pyromaan nou kunnen zijn..... 😅🤣😂😅🤣😂

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: