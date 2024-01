Miljonairs uit rijkste landen: laat ons meer belasting betalen

Tweederde van de miljonairs uit de rijkste landen ter wereld zegt dat ze bereid zijn meer belasting te betalen. Dat meldt een club voor rijke Amerikanen, de Patriotic Millionaires, die ruim 2300 miljonairs uit de 20 meest welvarende landen ter wereld heeft ondervraagd.



Van de ondervraagde rijken blijkt dat 75 procent het idee toejuicht om het vermogen van de miljardairs extra te belasten. Maar ook miljonairs mogen belast worden als het aan de rijken ligt. Een vermogensbelasting voor miljonairs wordt gesteund door tweederde van de ondervraagde rijken.



Nederlanders betalen niet rechtstreeks belasting over vermogen, maar over het rendement op vermogen. Dan gaat het bijvoorbeeld om rendement op spaargeld, aandelen, cryptomunten of een vakantiewoning.



Per 2024 is deze zogenoemde box-3-heffing verhoogd van 32 naar 36 procent. In de Tweede Kamer is er inmiddels een meerderheid van de partijen voor het extra belasten van miljonairs.



Naast de enquête hebben 271 rijken der aarde hun handtekening gezet onder een oproep hun vermogen te laten belasten. Dit moet de aandacht trekken van wereldleiders en zakenmensen, die nu bij elkaar zijn in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum.



Eén van de vijf Nederlandse ondertekenaars van deze oproep is historicus/schrijver Rutger Bregman, inmiddels zelf miljonair door het succes van zijn boeken. "Ik heb het gelukkig niet geërfd of bij elkaar gerentenierd, dus ik mocht er nog wel belasting over betalen."



In 2019 was Bregman zelf degene die in Davos stof deed opwaaien door de aanwezige superrijken te confronteren met het thema belastingontwijking.



Ook nu hij miljonair is, vindt Bregman dat het belastingsysteem oneerlijk is: "De vermogensongelijkheid is gewoon te groot. Extreem vermogende mensen doen maar weinig voor hun centen, en betalen ook nauwelijks belasting."



De succesvolle auteur denkt dat 2 procent vermogensbelasting voor miljonairs nog lang niet voldoende is. "We moeten al het inkomen waar mensen niet voor werken steviger belasten, terwijl de belasting op de arbeid van de middenklasse juist flink omlaag moet."



"Voor de gewone Nederlander loont meer werken vaak niet. Ondertussen betaalt een rijkeluiskind dat nooit heeft gewerkt, en een heel bedrijf erft van papa of mama, maar 3 procent belasting. Dit is onhoudbaar."



De schrijver is bezig met het oprichten van een stichting en geeft aan te doneren aan goede doelen. Het feit dat hij nu miljonair is, heeft zijn leven niet wezenlijk veranderd, denkt Bregman. "Ik beken dat ik iets vaker dan vroeger de taxi pak."

