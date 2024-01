Parkeerservice Schiphol blijkt oplichter: man raakt auto van ton kwijt

Een man die dacht zijn Range Rover over te dragen aan een parkeerservice bij Schiphol, is opgelicht. Op het beveiligde terrein van de luchthaven werd de 50-jarige eigenaar van de auto opgewacht door iemand waarvan hij dacht dat het een medewerker van een parkeerbedrijf was. Die zogenaamde medewerker ging er vervolgens met de auto vandoor.



De auto waar het om gaat heeft een waarde van 100.000 euro, meldt de Koninklijke Marechaussee.



De zakenman stalt zijn auto, een Land Rover van het type Range Rover Sport, vaker op de luchthaven. Dat was hij ook van plan op 17 oktober. Die dag krijgt hij een telefoontje van een zogenaamde medewerker van de parkeerdienst.



De oplichter beschikt over zijn gegevens, zoals naam, kenteken, type auto en reis. Via een tweede telefoongesprek wordt een tijdslot voor het parkeren afgesproken, waarna de man op Schiphol wordt opgewacht.



De eigenaar geeft zijn auto aan een man die volgens de marechaussee slank, donkergetint en rond de 25 jaar is. Als hij zijn auto op 26 oktober weer terugvraagt aan het bedrijf, blijkt die nooit te zijn ingeleverd.



Uit de gps-gegevens blijkt dat de Range Rover op de dag van de diefstal nog door Hoofddorp heeft gereden. Daarna is het navigatiesysteem uitgezet en sindsdien is de auto niet teruggevonden.

