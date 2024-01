Duitse rechter verbiedt om vast je handdoek bij het zwembad te leggen

Duitsers hebben de naam, maar Nederlanders doen het even vlijtig: voor dag en dauw opstaan in het vakantiehotel om vast de beste plaats aan het zwembad te claimen, door daar je handdoek op het ligbed te leggen. Vervolgens kan je nog uren slapen.



Een Duitse rechter heeft een gezin een schadevergoeding toegekend die steeds te laat waren voor een mooi plekje. In hun vakantieparadijs op Rhodos waren de goede plaatsen altijd al bezet als zij aan het zwembad verschenen. Niet eerlijk, vonden ze. En bovendien in strijd met de regels van het hotel. Want zoals in veel hotels staat ook in de reglement van het hotel in Rhodos dat je je ligbed niet langer dan een half uur mag verlaten. Blijf je langer weg, dan kan een ander je plaats innemen.



De staf van het hotel zorgde er niet voor dat die regel werd nageleefd. Daardoor liep het procederende gezin vakantievreugde mis, oordeelt te rechter. Ze hebben recht op 300 euro smartengeld.



Het hotel en de reisorganisatie gaan nog in hoger beroep.

Reacties

18-01-2024 20:16:22 Jackie



Das toch wel zoiets raars inderdaad. Maar als ik er niet toevallig van zou hebben gehoord (of zin heb om te doen alsof) zou ik netjes zo'n handdoekje aan de kant leggen en het ligbed in bezit nemen. Net als bij de kleuters; opgestaan, plaats vergaan

18-01-2024 20:44:41 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.612

OTindex: 3.185



De volgende dag was het iemand van het hotel die dit ging doen, hij vouwde die wel nog netjes op, iets wat ik niet heb gedaan, ik had vakantie

Wij hebben ook betaald voor al de dingen die aangeboden werden en dit laat ik me niet afpakken in de morgen door mensen die tot 14:00 uur op bed liggen. Dit waren trouwens Engelsen en geen Duitsers. @Jackie : Dat heb ik ook gedaan op vakantie. Ik zag voor het eerst al die handdoeken liggen en er kwam en was niemand aanwezig. Toen vertelde iemand hoe dit zat, ik ben langs de bedden gegaan en heb alle handdoeken op een bult in een hoek gegooid, iedereen die er was kon nu genieten van hun vakantie.De volgende dag was het iemand van het hotel die dit ging doen, hij vouwde die wel nog netjes op, iets wat ik niet heb gedaan, ik had vakantieWij hebben ook betaald voor al de dingen die aangeboden werden en dit laat ik me niet afpakken in de morgen door mensen die tot 14:00 uur op bed liggen. Dit waren trouwens Engelsen en geen Duitsers.

18-01-2024 21:24:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.303

OTindex: 89.187



Ik ga naar het zwembad om te zwemmen, niet om te liggen…



Laatste edit 18-01-2024 21:25 Waren die plaatsen bezet door mensen of door handdoeken?Ik ga naar het zwembad om te zwemmen, niet om te liggen…

18-01-2024 23:19:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.356

OTindex: 28.384

@allone :

Waren die plaatsen bezet door mensen of door handdoeken? QuoteWaren die plaatsen bezet door mensen of door handdoeken?



Laatste edit 18-01-2024 23:20 Ik vermoed handdoeken. Mensen laten zich wat minder makkelijk opvouwen of in een hoek gooien

19-01-2024 00:16:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.258

OTindex: 93.478



Het hotel had er in ieder geval wél van geleerd! @omabep : Goed gedaan. Dát zal ze leren.Het hotel had er in ieder geval wél van geleerd!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: