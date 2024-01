Oud-wereldkampioene kickboksen voor rechter na mishandeling ambtenaren in gemeentehuis

Een oud-wereldkampioene kickboksen (27) uit Schijndel mishandelde in november vorig jaar twee ambtenaren van de gemeente Meierijstad. Een ambtenaar liep zware verwondingen op, onder meer een zware hersenschudding, gekneusde kaak en een snee in haar gezicht. Ook de andere ambtenaar krijgt klappen.



De vrouw had een afspraak bij de gemeente vanwege haar bijstandsuitkering. Er zou sprake zijn van fraude waardoor de uitkering gestopt kon worden en er geld terugbetaald zou moeten worden.



Spanning tussen oud-wereldkampioene en de gemeente was er al langer: ze wil namelijk een plek op het woonwagenkamp in Sint-Oedenrode, maar dat maakt de gemeente haar onmogelijk. Volgens de advocaat voelt ze zich als een crimineel behandeld en wordt ze niet serieus genomen door de gemeente Meierijstad en burgemeester Kees van Rooij.



De gemeente Meierijstad laat via een schriftelijke reactie weten dat het incident niet naar buiten is gebracht om twee redenen. "We wilden de medewerkers in kwestie de rust en privacy gunnen. Daarnaast hebben we gekeken of er een tendens van geweld is. Dan hadden we het noodzakelijk gevonden een signaal aan onze inwoners af te geven. Het antwoord op die vraag is nee."



De oud-wereldkampioene verscheen dinsdag voor de politierechter in Den Bosch. Ze kreeg een werkstraf van 150 uur vanwege een poging tot zware mishandeling. Daarnaast moet ze een schadevergoeding van 2000 euro betalen. Als ze nog eens in de fout gaat, moet ze twee maanden de gevangenis in.

Reacties

18-01-2024 16:42:57 allone

Oudgediende







Zware mishandeling inderdaad. Iemand die gevaarlijk is, omdat ze geen controle over zichzelf heeft.

18-01-2024 16:47:45 Emmo

Stamgast







@allone : En dat terwijl juist een goed geoefende MA (Martial Arts) beoefenaar zich op dit gebied moeten (kunnen) inhouden. Juist omdat zij weet dat niemand het tegen haar kan opnemen.

