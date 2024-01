Creatieve Rotterdammer verandert letter op kentekenplaat, man uit Gelderland krijgt zijn boetes

Een creatieve Rotterdammer heeft met behulp van zwart plakband de letter ‘P’ op zijn kentekenplaat veranderd in een ‘R’. Door deze wisseltruc kreeg een nietsvermoedende man uit Gelderland opeens 28 parkeerboetes op de mat.



De Gelderlander zou bijna 3000 euro moeten ophoesten, door het grote aantal boetes dat de Rotterdammer kreeg. Daarop diende de Gelderlander meerdere bezwaarschiften in. Daarmee kon hij aantonen dat hij amper in Rotterdam kwam.



De verkeerspolitie stelde op basis van de bezwaarschriften nader onderzoek in. Het voertuig werd uiteindelijk getraceerd. En je kan het wel raden: opnieuw stond het voertuig op een plek waar de bestuurder niet mocht parkeren. Maar de politie kon de man pas vervolgen vanwege de illegale kentekenplaat, op het moment dat ze hem staande hielden terwijl hij aan het rijden was met het voertuig.



Op 14 januari lukte dat, met samenwerking van het Flexteam van infra. De Rotterdam werd daarna meegenomen naar het politiebureau. In zijn verklaring liet de Rotterdammer weten dat hij er niet bewust van was dat iemand anders gedupeerd zou worden door zijn knutselwerkje.



Als klap op de vuurpijl, bleek het voertuig ook nog eens onverzekerd rond te rijden. Het voertuig werd in beslag genomen, het OM beslist of de Rotterdammer deze terugkrijgt. Waarschijnlijk gebeurt dat wel, nadat hij de grote stapel boetes heeft afbetaald. Daarna mag hij weer rondrijden, wel met zijn originele kentekenplaat.



Wel mag de Rotterdammer zich eerst verantwoorden voor de rechter. De man uit Gelderland kan in ieder geval opgelucht ademhalen, want de duizenden euro's aan boetes hoeven niet voor zijn rekening te komen.

Reacties

18-01-2024 10:18:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.350

OTindex: 28.384

Wél creatief, uiteraard. Maar voor hetzelfde geld kon de man uit Gelderland niet aantonen dat de boetes onterecht waren. Wat dan?

18-01-2024 10:51:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.299

OTindex: 89.182



Dan was hij mooi in de aap gelogeerd @Emmo : of als hij ook in R. had gewoondDan was hij mooi in de aap gelogeerd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: