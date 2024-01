Titel 'oudste hond ter wereld' postuum afgepakt van Bobi (30)

30 jaar en 268 dagen oud. Dat was de Portugese hond Bobi toen hij in oktober van 2023 zijn laatste adem uitblies. Bobi stierf als oudste hond ter wereld, erkend door Guinness World Records. Nu, enkele maanden na zijn dood, trekt de organisatie die erkenning in.Er is volgens de mensen van Guinness World Records onvoldoende bewijs dat Bobi daadwerkelijk op 11 mei 1992 geboren is. De geboorteakte die als bewijs werd geleverd, blijkt pas in 2022 te zijn ingeleverd bij de huisdierendatabase van de Portugese overheid. Dit wees onderzoek van Wired uit. Was het levensverhaal van Bobi wel te vertrouwen? Foto's uit de jongere jaren van Bobi waren op sociale media al eens onderwerp van gesprek. Sceptici wezen erop dat op sommige foto's de pootjes van Bobi wit leken. De volwassen Bobi had toch echt bruine pootjes.Nu de erkenning officieel is ingetrokken door de organisatie blijven fans van de zo overtuigend hoogbejaard ogende hond met slechts vraagtekens achter. Was Bobi een oude ziel die zich door zovele grillen van het leven niet had laten stoppen dat hij eenendertig lentes meemaakte, of toch een charlatan die het door hem en zijn eigenaren zorgvuldig opgebouwde web van leugens meenam in zijn hondengraf?