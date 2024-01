Zwarte moeder van een albinobaby met rood haar, heeft nu haar eigen haar ook rood geverfd

Een zwarte moeder met een albino baby met rood haar heeft haar eigen haar geverfd "zodat hij zich niet buitengesloten voelt".Vivienne Temitope Hassan, een 24-jarige contentmaker wonend in Turkije, was 'geschokt' toen ze haar zoontje Zayne voor het eerst zag, die in maart 2023 met albinisme werd geboren.Ondanks dat Vivienne en haar man Ezike Ebhota, die in de vastgoedsector werkt, beiden zwart zijn, werd Zayne geboren met een witte huid en rood haar.De kersverse ouders zeggen dat albinisme aan geen van beide kanten van de familie voorkomt, wat de toestand van Zaye nog verrassender maakt."Ik begon mijn haar te verven, zodat het bij het zijne zou passen, zodat hij zich niet buitengesloten zou voelen."‘Toen de vroedvrouwen Zayne voor het eerst aan mij overhandigden, was ik geschokt en blij tegelijk.'In eerste instantie vroeg ik me af of het goed met hem ging, qua gezondheid. Ik stelde de artsen veel vragen en zij zeiden dat zijn melanine na een paar weken zou kunnen optreden.'Sommige Nigeriaanse baby's worden lichter geboren en daarna donkerder, maar die van Zayne is hetzelfde gebleven.'