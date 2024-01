Bijzondere ontsnappingspoging: gevangene probeert via kliko te vluchten

Een gevangene van de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn heeft vorige maand op een bijzondere manier geprobeerd te ontsnappen. Hij had zich op 24 december verstopt in een kliko met behulp van een mede-gedetineerde, in de hoop te kunnen vluchten.



Bij de telrondes en het insluiten had het personeel niet door dat de gedetineerde niet in zijn cel zat, meldt de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) maandag.



Twee jaar geleden deed een gedetineerde uit dezelfde gevangenis ook al een creatieve ontsnappingspoging met aan elkaar geknoopte lakens.



Bij de telronde een dag later hadden medewerkers van de PI door dat de man vermist werd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt door de inrichting onderzocht. Beide gevangenen hebben een sanctie opgelegd gekregen, aldus de DJI.

Reacties

17-01-2024 15:15:35 Mamsie

Iets begrijp ik niet in dit verhaal.

De man werd pas de volgende dag gemist.

Maar de ontsnapping zou bij een poging gebleven zijn suggereert het artikel. Waar zat die dan? Nog altijd in de vuilnisbak?

