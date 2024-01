Jongeren verlengen scooter zodat ze er met z'n allen op kunnen zitten

Een aantal jongemannen in Oostburg is de afgelopen tijd creatief bezig geweest met een scooter. Zij hebben het voertuig met wat hout verlengd, zodat ze er met z'n allen op konden zitten.Veel ritten zullen de jongeren er niet mee maken, want de scooter is 'helaas niet toegestaan voor de openbare weg'. Dat laat de wijkagent weten.De politie ziet er verder wel de lol van in. "Voor hen ligt er een mooie carrière in het verschiet gezien de creativiteit en de vakmanschap die er is geleverd. Wij bedanken de mannen voor hun medewerking."