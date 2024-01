Een pil slikken om je relatie te redden? Binnen vijf jaar heel normaal

Zit je relatie in zwaar weer, dan kun je binnenkort hulp uit chemische hoek verwachten. Er wordt volop getest met een pil waarmee je je relatie kunt redden of juist makkelijker over je ex heen komt.



“Binnen vijf jaar is die vorm van therapie mainstream”, zegt bio-ethicus Brian D. Earp bij HLN. Zo gek is dat niet, legt de wetenschapper uit. Nu al slikken meer dan een miljoen Nederlanders antidepressiva, meestal zogenoemde selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's). "Stel: je depressie hindert je relatie omdat je niet uit bed raakt. Dan kunnen SSRI’s je liefdesleven vooruithelpen. Maar ze kunnen ook averechts werken. SSRI’s kunnen je emoties afstompen: sommige patiënten lijken zich minder te bekommeren om de gevoelens van hun partner.”



Serotonine zou onder meer het oogcontact verbeteren tussen mensen. "Het bekendste experiment is van de Zwitserse neurowetenschapper Beate Ditzen. Zij liet een aantal koppels ruziemaken. Wie een neusspray met oxytocine had gebruikt, communiceerde op een positievere manier. Zij waren minder defensief en empathischer dan de groep die een placebo had gekregen.”



Ook MDMA zou de communicatie tussen partners kunnen verbeteren. "De drug kan een respons op angst verminderen. Hierdoor zijn mensen minder defensief. Ze staan meer open voor hun emoties en tonen meer begrip voor hun partner. Sommigen voelden zelfs meer liefde voor hun partner en waren beter in staat om pijn en wrok uit het verleden achter zich te laten. Voor de duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat MDMA je relatie automatisch redt. Het kan ook zijn dat een koppel beslist om uit elkaar te gaan, maar ze doen het op een meer amicale, begripvolle manier.”



Tenslotte kan psilocobine, de werkzame stof in paddo's, nog een rol spelen. “Psilocybine en MDMA hebben een iets andere werking, maar ze beïnvloeden allebei het serotoninesysteem in de hersenen. In theorie onderdrukt psilocybine de overtuigingen en gedachtepatronen waar je soms in vastloopt. Je kijkt met frisse ogen naar je partner, alsof je hem of haar voor de eerste keer ziet. Cliënten die psilocybine gebruikten tijdens relatietherapie, noemden het transformerend.”

Reacties

16-01-2024 17:12:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.290

OTindex: 89.164



Zou dit werken? Vreemd. Iedere relatie is anders…Zou dit werken?

16-01-2024 19:09:48 Desiredpotato

Junior lid

WMRindex: 0

OTindex: 0





Voor sommigen zal dit een uitkomst zijn om zichzelf te ontdekken en voor anderen wordt het verslaving omdat ze denken dat drugs het gene is wat nodig is om in een relatie te kunnen functioneren.



@allone Ja hoor, mensen gebruiken nu ook alcohol om elkaar te kunnen verdragen/met elkaar naar bed te kunnen. Of het gezond is, is een tweede. Maar hoe dan ook, chemicaliën werken erg goed om mensen zich anders te laten gedragen.Voor sommigen zal dit een uitkomst zijn om zichzelf te ontdekken en voor anderen wordt het verslaving omdat ze denken dat drugs het gene is wat nodig is om in een relatie te kunnen functioneren.

16-01-2024 19:40:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.290

OTindex: 89.164



Welkom op WMR

Gewone aardappelen of zoete aardappelen? @Desiredpotato : anders, ja. Beter?Welkom op WMRGewone aardappelen of zoete aardappelen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: