Dansvloer ingestort tijdens bruiloft Italië: 35 gewonden, 5 ernstig

Tijdens een bruiloft in een voormalig klooster in Italië is een vloer ingestort. Daarbij vielen trouwgasten een verdieping naar beneden. Zeker 35 mensen zijn gewond geraakt, van wie vijf ernstig.Het gebeurde tijdens een bruiloft in de Italiaanse stad Pistoia, in de regio Toscane. De bruiloft vond plaats in een voormalig klooster, schrijft onder meer de Italiaanse krant La Repubblica. Terwijl gasten aan het dansen waren, zou de vloer rond 20.30 uur zijn ingestort.Trouwgasten zouden, volgens de krant La Stampa, zo'n vijf meter naar beneden zijn gevallen. Op deze foto zie je het enorme gat (bovenin) dat in de dansvloer is ontstaan.Hulpverleners kwamen massaal ter plaatse en de gewonden zijn overgeplaatst naar verschillende ziekenhuizen in de regio. De burgemeester van Pistoia, Alessandro Tomasi, kwam ook ter plaatse. Op X schrijft hij over het aantal gewonden, en stelt hij dat hulpverleners er alles aan doen om de gewonden zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen.Volgens de krant La Stampa zouden een aantal bruiloftsgasten al naar huis zijn gegaan toen de vloer instortte. Zo'n vijftig tot zestig mensen - vooral jongeren - zouden nog aanwezig zijn geweest toen het fout ging.