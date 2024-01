Man zit vast in peperdure vaas: zo heeft hij zich bevrijd

Tijdens een nieuwjaarsfeest raakte een man vast in een grote decoratieve vaas. Hij moest worden gered door de gasten.Wie belandde nog nooit in ongemakkelijke situaties tijdens een beschonken nacht? Maar deze man wint zonder twijfel de hoofdprijs! Tijdens een nieuwjaarsfeest zat Connor Padgett vast in een grote vaas tot aan zijn taille en moest gered worden door de gasten.«Een man zit vast in een decoratieve urn op dit feest in het huis van Mountain Brook. Ik herhaal, we hebben een dronken man vast in een grote decoratieve urn op dit feest in het huis van Mountain Brook. Details volgen naarmate ze zich ontwikkelen», postte een van de aanwezige gasten op X.Een hamer en een schroevendraaierAndere aanwezigen op het feest deelden verschillende tweets, waarin onder andere werd onthuld hoe Connor zich heeft bevrijd. «Mijn zicht wordt belemmerd door de samengekomen menigte, maar ik hoor het geluid van een hamer en een schroevendraaier, vermengd met de gefrustreerde en paniekerige grommen van de gevangene», schrijft een gast. «Er is een krakend geluid en de menigte juicht. Hij is vrij! De urn is gebroken en onze held komt er ongedeerd uit. Onze nationale nachtmerrie is voorbij», concludeert hij.