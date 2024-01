Zoveel ‘ufo’s’ werden in 2023 gespot

Het Belgische ufo-meldpunt heeft vorig jaar 223 meldingen binnengekregen. Dat is een kleine stijging tegenover 2022, toen er 217 waarnemingen waren. Meldingen van planeten of sterren staan bovenaan de lijst, maar ook waarnemingen die als lichtspot (skytracer) konden verklaard worden, zitten in de lift.



Veertig keer ging het bij een ufo-melding om een planeet of een ster. Dat is een aanzienlijke stijging tegenover vorig jaar. Het aantal ufo-meldingen dat veroorzaakt werd door lichtspots/skytracers (23), is ook gestegen. Bij meldingen die onvoldoende gegevens bevatten voor nader onderzoek, was er dan weer een dalende trend (39).



«Ondanks het feit dat skytracers verboden zijn door de VLAREM II milieuwetgeving, zijn deze nog alomtegenwoordig. We zien steeds een stijging van het aantal meldingen bij evenementen of concerten waarbij dergelijke spots worden ingezet om nieuwsgierigen te lokken. Niet alleen veroorzaken deze skytracers ufo-meldingen, maar ook lichtvervuiling», zo klinkt het.



Andere verklaringen voor meldingen waren onder meer satellieten/ISS (33), vliegtuig/helikopter (31), meteoor/ruimteschroot (7), vogel/insect ( 6), drone (5).



De maanden september en oktober waren drukker dan normaal, met respectievelijk 33 en 32 meldingen. In oktober was het hoge aantal waarnemingen van Starlink-satellieten de oorzaak van de stijging.



De provincie Antwerpen is in 2023 duidelijke koploper met 61 observaties, gevolgd door Oost-Vlaanderen (45) en West-Vlaanderen (37).



Hoewel het meldpunt Belgisch is, ontvangt het bijna uitsluitend waarnemingen uit Vlaanderen omdat de site Nederlandstalig is. «Er is een samenwerking met het Franstalige Cobeps (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux), dat zich voornamelijk op Franstalige getuigenissen toelegt», zo legt Frederick Delaere van het ufo-meldpunt uit. Bij Cobeps werden in 2023 48 waarnemingen gerapporteerd.



Nog dit: de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) gaf in april de Zesde Vijs, een erkenning voor wie zich inzet voor het verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis, aan het Belgische ufo-meldpunt.

Reacties

12-01-2024 14:19:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.235

OTindex: 93.404

De planeet Venus schijnt de koningin van de ufo-meldingen te zijn.

12-01-2024 14:32:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.260

OTindex: 28.381

Dat klopt. Niettegenstaande het feit dat Venus "stilstaat" en "echte" UFO's bewegen.

