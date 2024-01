Het toppunt van decadentie: Dubai importeert ijsblokjes uit Groenland

IJs is bevroren water, toch menen ze in Dubai dat dit echt uit Groenland moet worden gehaald. Daar zou het water puurder zijn en dus de ijsklontjes lekkerder.



Het bedrijf Arctic Ice takelt met een grote kraan ijs op uit de Groenlandse fjorden om er dus ijsblokjes van te maken voor de cocktails in Dubai. Volgens het bedrijf gaat het om het puurste ijs op aarde. Het zou geen bubbels bevatten en zelfs minder snel smelten dan gewoon bevroren water.



Het gaat om ijs dat van gletsjers is afgebroken. Dat wordt in het dagelijks leven op Groenland veel gebruikt. Maar het is natuurlijk iets heel anders om het de halve wereld over te transporteren. Op sociale media klinkt dan ook veel kritiek vanwege de nodeloze impact op het klimaat.



Arctic Ice stelt echter iets goeds te doen. Het ijs is zo helder dat het onzichtbaar is op de zeebodem, wat het lastig maakt voor schepen om er langs te varen. Het zou dus veiliger zijn om het uit het water te halen.



Het wordt nu via Denemarken naar Dubai gebracht en daar voor veel te veel geld verkocht als 'natuurlijk ijs'.

Reacties

12-01-2024 08:45:08 venzje

Ik denk toch dat het water uit mijn keukenkraan puurder is dan het natuurlijke ijs uit Groenland, waar onder meer eeuwen aan luchtvervuiling in opgeslagen ligt.

12-01-2024 08:52:55 allone

@venzje : tja. Maar dat onzichtbare ijs is toch wel heel gevaarlijk voor schepen die op de zeebodem varen

12-01-2024 10:14:42 Emmo

@allone : Ik kan me natuurlijk vergissen, maar naar mijn beste weten zijn er bijzonder weinig schepen die op de zeebodem varen. In nautische kringen wordt dit ten sterkste afgeraden.

12-01-2024 10:50:21 allone

Misschien hebben ze wielen @Emmo : oh echt?Misschien hebben ze wielen

12-01-2024 10:53:35 Mamsie

@Emmo : @allone : Maar het is toch algemeen bekend dat bevroren water naar beneden zakt! 不不不不不

12-01-2024 10:55:27 allone

@Mamsie : wat leren we hier toch veel



OT. Dit vind ik geen decadentie. Maar olie-dom.

Zal wel door de olie komen…



Laatste edit 12-01-2024 10:57 wat leren we hier toch veelOT. Dit vind ik geen decadentie. Maar olie-dom.Zal wel door de olie komen…

