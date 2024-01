Trans-activist schreeuwt de hele McDonald’s bij elkaar in Manchester

Als je het filmpje kijkt zie je dat ze op iemand reageert. Waarschijnlijk een klootzak van een homofoob die haar uit het niets begon te beledigen. En dan snap ik heel goed dat je uit je vel schiet en met verhefte stem het een en ander terugzegt. Dat er dan nieuwspagina's stukken pleepapier zijn die het gedeelte waarin ze verrot werd gescholden er lekker uitknippen en dan de persoon die zichzelf alleen maar verdedigt voor schut proberen te zetten is absoluut verschrikkelijk en een van de redenen waarom er zoveel haat is in de wereld. Het is om van te janken.

11-01-2024 18:02:51

Kooldioxide

Senior lid



