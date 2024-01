Italiaan wandelt 450 km om 'af te koelen' na ruzie met vrouw

Een Italiaanse man stapte naar buiten om af te koelen nadat hij ruzie had gehad met zijn vrouw – en wandelde uiteindelijk 450 km.



Italianen hebben hem op social media de bijnaam ‘Forrest Gump’ gegeven, naar de lopende held uit een film uit 1994, gespeeld door Tom Hanks, die duizenden kilometers door de Verenigde Staten rent.



De politie stopte de epische wandeling van de Italiaan om 02.00 uur in Fano aan de Adriatische kust, een week nadat hij Como in het noorden had verlaten.



De opmerkelijke wandeling van de Italiaan vond plaats in volle coronapandemie in 2020, waardoor hij ook nog eens een geldboete van 400 euro kreeg omdat hij de avondklok had overschreden.



De man legde gemiddeld elke dag zo'n 60 kilometer af. Zijn vrouw kwam hem uiteindelijk oppikken in Fano.

