Geweldsexplosie in ziekenhuis: arts bewusteloos geslagen door woedende broers

Verbijsterende taferelen op de spoeddienst van een Berlijns ziekenhuis. Een bewakingscamera heeft vastgelegd hoe een arts tijdens oudejaarsnacht bewusteloos wordt geslagen. De reden voor het brutale geweld: de mannen vonden dat hun broer niet snel genoeg werd behandeld.



Volgens de politie had een 25-jarige Servische man een bloedende wond aan zijn hand en werd hij rond 0.45 uur per ambulance binnengebracht. Het is niet bekend hoeveel tijd er is verstreken tussen de aankomst van de ziekenwagen in de Sana-kliniek en het moment van de aanval.



Maar op de beelden is te zien hoe de broers van de gewonde man al snel hun ongenoegen laten blijken en hun zelfbeheersing verliezen. Ze vallen het ziekenhuispersoneel lastig. Ze beledigen en bedreigen. ‘We vermoorden je familie’ en ‘we snijden je keel over’, roepen de woedende mannen volgens ‘Bild’. Plots vallen er klappen. Een arts knalt tegen een muur en blijft bewusteloos liggen. Ook een verpleger wordt belaagd.



Het ziekenhuispersoneel probeert daarop de mannen opnieuw te bedaren tot de politie arriveert. De agenten pakken het dronken trio op. Tijdens de fouillering vinden ze verdovende middelen. De agressievelingen worden in voorlopige hechtenis genomen om daar tot de volgende ochtend te ontnuchteren.



Zelfs dagen na de aanval op oudejaarsavond zinderen de zware feiten nog na. Zowel de verpleger als de dokter raakten gewond en zijn nog steeds arbeidsongeschikt.



De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de mishandeling, het hinderen van hulpverleners, bedreigend gedrag en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

Reacties

11-01-2024 12:50:44 Mamsie









Je verstand staat er bij stil......

11-01-2024 12:58:39 allone











Dachten ze dat hun broer zo sneller behandeld zou worden? misschien dachten ze helemaal niet. Of ze dachten dat ze ‘thuis’ waren.



Laatste edit 11-01-2024 13:08 Mijn eerste gedachte: welk land? Tweede gedachte, verbaasd, Berlijn? Derde gedachte: aha, Servië. Dat verklaart veel! En helemaal in combinatie met teveel alcohol.Dachten ze dat hun broer zo sneller behandeld zou worden?misschien dachten ze helemaal niet. Of ze dachten dat ze ‘thuis’ waren.

11-01-2024 14:06:28 venzje









@allone : Ja. Ze dachten: als die dokter nou K.O. is, zal hij in de O.K. wel sneller kunnen werken.

