Skiër bengelt 100 meter onder stoeltjeslift nadat ze blijft vasthangen

Een vrouw heeft in Oostenrijk de schrik van haar leven beleefd. Ze bengelde zo’n 100 meter onderaan een skilift, nadat ze tijdens het uitstappen bleef vasthaken met haar jas. Het avontuur liep gelukkig wel goed af. Ze raakte niet gewond.Het incident vond vrijdagochtend plaats in het skigebied St. Jakob in Defereggental, een klein skigebied in Tirol. De vrouw kwam net boven op de berg aan met de stoeltjeslift Mooserberg. Bij het uitstappen bleef ze echter vasthaken met haar jas. De vrouw werd omhoog getild en bengelde onderaan de lift, zoals te zien is op onderstaande foto van ‘Kleine Zeitung’.Ooggetuigen vertelden aan ‘Tiroler Tageszeitung’ dat een liftmedewerker snel ingreep en de lift stilzette. Na een beoordeling van de situatie werd besloten de lift gecontroleerd een 100-tal meter door te laten draaien, tot op een punt waar de afdaling naar het dal begint.Op die plaats was de afstand tot de grond minder hoog en werd de vrouw uit haar hachelijke situatie bevrijd. Het slachtoffer raakte niet gewond. Volgens de uitbaters van het skigebied heeft het liftpersoneel juist gehandeld.Loshangende riempjesIn skiliften is het belangrijk voor de veiligheid om te letten op dingen waarmee je vast kan komen te zitten. Bijvoorbeeld loshangende riempjes van skibroeken, rugzakken, ... kunnen blijven vasthangen aan de lift. Daarmee gebeuren regelmatig gevaarlijke incidenten.