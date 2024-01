Man graaft 40 meter diepe tunnel in zijn keuken nadat hij droomt over goudschat, maar sterft nadat hij erin valt

RIO DE JANEIRO - Een 71-jarige Braziliaanse man had een indrukwekkend gat gegraven in zijn eigen keuken nadat hij droomde dat er onder zijn vloer een

10-01-2024 14:38:03

Dromen zijn bedrog. Maar ook al zou je van mening zijn dat er onder je keuken een goudschat is verborgen, dan nog zou je na 40 meter diep nog steeds niets te hebben gevonden, wel eens het idee kunnen krijgen dat daar toch geen schat ligt. Ik bedoel maar, iemand anders heeft in het verleden die schat begraven en waarom zou die historische persoon zo diep aan het graven zijn geweest? Na een metertje of vijf zou die toch wel gedacht hebben: dit is nou wel diep genoeg.