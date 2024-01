Wilhelminaoord hoopt op flinke vorst. Dorp tovert sportkooi spontaan om in een ijsbaan

In Wilhelminaoord hopen de inwoners dat het de komende nachten flink gaat vriezen. In de sportkooi is spontaan een ijsbaan gerealiseerd, een idee van Dorpsbelangen Frederiksoord Wilhelminaoord.Wie kan er meehelpen om van de sportkooi in Wilhelminaoord een ijsbaan te maken? Die vraag was enkele dagen geleden te lezen op sociale media. Dorpsbelangen Frederiksoord Wilhelminaoord zag de vorstvoorspelling voor de komende dagen en besloot actie te ondernemen. Schaatsen op de vijver is op korte termijn geen optie. Het water heeft daarvoor een te hoge temperatuur. Zo viel het oog op de sportkooi, als alternatief. Wie wil helpen en wie heeft een stuk tapijt over? Die oproepen hadden effect.Zaterdagmorgen ging een behoorlijke ploeg vrijwilligers aan de slag. Ze legden plastic op de tegels, maakten balkjes aan de zijkanten en spoten water op het zeil. Nu is het wachten op voldoende vorst.