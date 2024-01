Vaticaan ontslaat priester (30) die met leerlinge (18) naar Italië vlucht en met haar trouwt

Vrijdag is een priester uit de Amerikaanse staat Alabama uit zijn functies ontheven. Hij was eerder met een 18-jarige vriendin naar Italië gevlucht en daarna ook met haar getrouwd.



De priester, Alex Crow, had zelf gevraagd om officieel uit zijn functie te worden verwijderd. Vorige vrijdag kwam het officiële bericht van het Vaticaan aan bij het aartsbisdom van Mobile, Alabama.

De priester had de jonge vrouw leren kennen toen hij gastcolleges gaf op haar school. Nadat ze was afgestudeerd, liepen ze samen weg naar Italië. Na vier maanden keerden ze terug naar Alabama en traden ze in het huwelijk. De politie voerde een onderzoek naar de relatie, maar vond niets strafbaars.

Reacties

09-01-2024 10:47:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.217

OTindex: 28.379

Er zullen wel vaker priesters zijn die moeite hebben met het celibaat.

09-01-2024 12:27:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.234

OTindex: 89.036



Niet zo raar

Priester neemt ontslag

Ook niet zo raar

Man trouwt met vriendinNiet zo raarPriester neemt ontslagOok niet zo raar

09-01-2024 12:50:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.292

OTindex: 7.857



Wel raar. @allone : De politie onderzoekt of er iets strafbaars is aan hun relatie.Wel raar.

09-01-2024 13:23:24 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.733

OTindex: 1.063

Ik ben benieuwd wat die leerlinge zal leren van haar leraar

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: