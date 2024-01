Straat in Vught ontruimd vanwege verkeerd bezorgde e-reader

In het Brabantse Vught werd vanmiddag een pakketje voor een leegstaande woning als verdacht aangemerkt, waarop de politie uit voorzorg besloot twee huizen te ontruimen, de omgeving af te zetten en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in te schakelen. Het bleek echter om een verkeerd bezorgde e-reader te gaan, die inmiddels op het juiste adres bezorgd is.



Sientje kreeg vanmiddag een mail dat haar e-reader bezorgd was, maar er zat niets in haar brievenbus. "Na een half uur zag ik dat de straat werd afgezet en toen kwam de EOD, de politie, de brandweer, de hele rataplan", vertelt ze.



Het pakket bleek te zijn bezorgd bij een leegstaand huis aan de overkant van de Kleine Gent, de straat waar ze woont. "Het leek verdacht omdat het in zwart tape gewikkeld was, men durfde het niet om te draaien."



Op de onderkant van het pakketje bleek het adres met het juiste huisnummer te staan en inmiddels is de e-reader bij Sientje bezorgd. Hoewel het natuurlijk niet haar fout is, vindt ze het heel vervelend voor haar buurtbewoners. "Ik geneer me dood. Niemand mocht zijn huis uit, excuses aan alle buurtbewoners die vast hebben gezeten."



Sientje is dankbaar voor alle hulpdiensten en blij dat ze nu lekker kan gaan lezen. Ze hoopt dat de postbode voortaan beter oplet, al kan ze er ook wel om lachen. "Het is wel een goed verhaal."

Reacties

08-01-2024 15:13:34 Buick

Oudgediende



De pakjesbezorger zet de bestelling bij een verkeerd adres neer en dat vind ze dan een goed verhaal.

Gek mens.

