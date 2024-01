Negenjarig kind opgesloten in kleine en donkere ruimte in Marcinelle, moeder en stiefvader opgepakt

In Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi, is voorbije woensdag een kind van negen jaar aangetroffen in een smalle en donkere ruimte in een woning

Reacties

08-01-2024 16:11:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.208

OTindex: 93.355

Onbegrijpelijk hoe ze dat een jong mens kunnen aandoen.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: