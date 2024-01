Asielcrisis kost New York 10 miljoen per dag: 'We gaan eraan onderdoor'

Tien miljoen dollar per dag. Zoveel geeft de stad New York uit aan slaapplekken en eten voor asielzoekers. Die komen massaal vanuit Zuid-Amerika de Verenigde Staten binnen. Voor de stad is het zo duur, dat er forse bezuinigingen worden aangekondigd. "Met zoveel migranten die maar blijven komen, is dit een financiële strop voor de stad."



De gemeente New York heeft in meer dan honderd hotels kamers gehuurd om asielzoekers op te vangen. Daar worden alleen gezinnen met kinderen geplaatst. Voor alleenstaande migranten worden tentenkampen gebouwd om hen een slaapplek te bieden.



Het afgelopen jaar vroegen ongeveer één miljoen asielzoekers asiel aan in de VS. In totaal staken er nog veel meer mensen de grens over. Het zorgt voor een asielcrisis in de Verenigde Staten.



De meeste asielzoekers die de VS binnenkomen, zijn afkomstig uit Midden-Amerika en zijn gevlucht vanwege geweld en armoede in hun thuisland. Bij aankomst vragen ze asiel aan en veel van hen mogen hun procedure afwachten in de VS.



In New York is de situatie zo uit de hand gelopen dat er rijen van honderden migranten ontstaan, allemaal wachtend op een slaapplek. En dat in de vrieskou.



De stad ontving binnen een jaar tijd 136.000 migranten. Weigeren kan niet: van de wet moet de stad onderdak bieden. Door de decentralisatie van het opvangbeleid van asielzoekers, moet de stad zelf de eindjes aan elkaar knopen om alle asielzoekers te helpen.



"De gemeente betaalt voor de hotelkamers gemiddeld 185 dollar per kamer per nacht", zegt correspondent Erik Mouthaan. "Met zoveel migranten die maar blijven komen, is dit een financiële strop voor de stad."



Als de migratiecrisis lang aanhoudt, zal het de stad de komende jaren 12 miljard dollar kosten. Om de kosten te kunnen betalen, moet de stad bezuinigen op publieke voorzieningen, meldde de New York Times in november. "New York gaat eraan onderdoor," waarschuwde burgemeester Eric Adams in augustus vorig jaar. "Als het zo doorgaat, zal op elke voorziening in deze stad bezuinigd moeten worden."



New Yorkers merken de impact van de bezuinigingen al bij de bibliotheken. Deze gaan sinds enkele weken dicht op zondag. "Het is echt triest", zegt een inwoner tegen RTL Nieuws. "Ik kom niet altijd op een zondag naar de bibliotheek, maar het idee dat het kon was leuk."



Asielzoekers zijn dankbaar. Eduardo bijvoorbeeld. Hij is blij dat de gemeente alles op alles zet om opvang voor hem en zijn lotgenoten te bieden. "Het is heel veel geld. We zijn er dankbaar voor. Niet ieder land zou dit voor migranten doen," zegt hij.

Reacties

08-01-2024 08:49:59 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.718

OTindex: 1.062

En kunnen de migranten niet gaan werken en zo hun eigen plek betalen?

08-01-2024 15:17:14 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.718

OTindex: 1.062



Gaat verveling tegen dus nook rottigheid. @Emmo er is toch zat werk te bedenken, straat vegen , bos opruimen en zo zullen er nog meer dingen zijn die gedaan kunnen worden.Gaat verveling tegen dus nook rottigheid.

08-01-2024 15:45:19 vaughn

Senior lid

WMRindex: 440

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Je moet die mensen ook niet in de 'The Ritz-Carlton' onderbrengen, of in 'The Peninsula' maar in iets van zo'n 'Best Western' achtige tent?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: