Man bekent diefstal loten ter waarde van 10.000 euro: 'Niet goed te praten'

DEN HAAG - Een 30-jarige Hagenaar zou vorig jaar voor bijna 10.000 euro aan loten hebben gestolen bij supermarkten in de regio Haaglanden. Hij bekende de diefstallen in de rechtbank. 'Het is niet goed te praten', zei hij. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van een half jaar, waarvan 125 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur.

De loten werden gestolen uit supermarkten in Naaldwijk, Poeldijk, Hoek van Holland en Den Haag. Mehmet O. wist hier in de periode van maart tot midden augustus meerdere malen loten van de verkoopbalies weg te grissen.

Eén keer zou een winkelmedewerker een verwonding aan haar vinger hebben opgelopen toen hij de loten uit haar handen trok.



De Hagenaar wordt daarnaast verdacht van het stelen van brandstof, rondrijden met een valse kentekenplaat en heling van gestolen kentekenplaten. Tankstations in Wateringen, Den Haag en Rijswijk zouden in 2022 meerdere keren het doelwit van de Hagenaar zijn geweest.



In totaal zou hij vier keer hebben getankt zonder te betalen. Het gaat volgens de rechtbank om bedragen van zo'n 100 euro per keer.



De 30-jarige O. zei woensdag dat hij spijt heeft van het stelen van de loten. 'Ik had het financieel erg moeilijk. Ik had te maken met dubieuze opdrachtgevers die me niet uitbetaalden. Ik had geen buffer en kon mijn vaste lasten niet dekken. Ik dacht: dan doe ik het op deze manier. Maar het is niet goed te praten. Destijds heb ik echt een fout gemaakt', zei O.

In de gevangenis, waar hij na zijn aanhouding 55 dagen moest zitten, kon de Hagenaar naar eigen zeggen 'goed nadenken over zijn daden'. 'Ik dacht: dit is niet wie ik ben. Dit is niet het pad dat ik wil bewandelen. Het is stom, stelen is gewoon niet goed te praten en er zit geen toekomst in. Ik wil trouwen, heb een baan. Daar zie ik toekomst in.'



Hij ontkende wel dat hij iets met de gestolen kentekenplaten te maken had die in zijn auto waren gevonden en dat hij brandstof had gestolen. Het OM vond hem hier woensdag wel schuldig aan. Hij zou op camerabeelden te zien zijn en werd door de politie aangehouden toen hij met een vals kenteken rondreed. In totaal heeft hij volgens justitie achttien strafbare feiten gepleegd. Over twee weken wordt er uitspraak gedaan.

Reacties

07-01-2024 19:21:34 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.715

OTindex: 1.060

Die loten daar kon hij niet onderuit komen, maar over de rest staat hij keihard te liegen bij de rechter.

Hopelijk krijgt hij extra straf.

Hij heeft het zo zwaar maar de mensen die zijn acties hebben meegemaakt die hun dag is zwaar verpest en soms houden die er wat aan over.

Een hele tijd de bak in, zodat hij kan werken aan zichzelf.

En zijn vader aanklagen omdat die het verdomde om een condoom te gebruiken.

Sommige mensen hadden niet geboren moeten worden.



07-01-2024 21:00:41 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.356

OTindex: 19.264

S

Geen erg geloofwaardig verhaal . De politie hield hem aan toen hij met een vals kenteken rondreed, maar toen ze in zijn auto gestolen kenekenplaten vonden, zei hij dat hij daar helemaal niets mee te maken had. Er moet dan kennelijk iemand anders geweest zijn die stiekem gestolen kentekenplaten in zijn auto dad gelegd en die ook een valse kentekenplaat op zijn auto schroefde, terwijl hij dat helemaal niet in de gaten had. Quote: Hij ontkende wel dat hij iets met de gestolen kentekenplaten te maken had die in zijn auto waren gevonden en dat hij brandstof had gestolen. Het OM vond hem hier woensdag wel schuldig aan. Hij zou op camerabeelden te zien zijn en werd door de politie aangehouden toen hij met een vals kenteken rondreed.Geen erg geloofwaardig verhaal. De politie hield hem aan toen hij met een vals kenteken rondreed, maar toen ze in zijn auto gestolen kenekenplaten vonden, zei hij dat hij daar helemaal niets mee te maken had. Er moet dan kennelijk iemand anders geweest zijn die stiekem gestolen kentekenplaten in zijn auto dad gelegd en die ook een valse kentekenplaat op zijn auto schroefde, terwijl hij dat helemaal niet in de gaten had.

07-01-2024 21:02:43 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.356

OTindex: 19.264

S Ja, en het was een dubbelganger van hem die tankte zonder te betalen.

08-01-2024 00:04:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.192

OTindex: 28.376

Een notoire veelpleger naar het schijnt. Opbergen en de sleutel weggooien. Niet te verbeteren die gast.

