Sjaal blokkeert supersnelle achtbaan in Australië, pretparkgangers zitten urenlang vast

Tientallen pretparkgangers in Australië zaten urenlang vast in een geblokkeerde achtbaan. De attractie is geblokkeerd geraakt door een sjaal, schrijven Australische media. De inzittenden zijn inmiddels in veiligheid gebracht.De DC Rivals HyperCoaster in het pretpark Warner Bros. Movie World, even ten zuiden van Brisbrane, blokkeerde vrijdag om 15 uur (plaatselijke tijd). Volgens Australische media kwam een sjaal rond een wiel van een van de karretjes vast te zitten, waardoor de attractie een noodstop maakte.Tientallen pretparkgangers kregen van het pretparkpersoneel een veiligheidsharnas om, waarna ze een voor een te voet via een trap naar het beginpunt van de achtbaan moesten lopen.De HyperCoaster is niet zomaar een attractie. Het is de hoogste, langste én snelste achtbaan op het zuidelijk halfrond, met snelheden tot 115 kilometer per uur.