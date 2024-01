Poes onder motorkap vandaan gehaald, bijt redder in vinger

DEN HAAG - Het waren angstige momenten voor een moederpoes in Den Haag. Het baasje verhuisde vorige week met de poes en vier pasgeboren kittens naar de Jan Blankenstraat. Tijdens het uitpakken ontsnapte de poes en kwam onder de motorkap van een auto terecht.

Chauffeurs van de dierenambulance reden ernaartoe, ook politie en brandweer waren ter plaatse. De eigenaar van de auto werd niet gevonden en het was ook niet mogelijk om onder de auto te kruipen. 'De poes zat vast en was doodsbang.'



'Na onderling overleg is de ruit van de auto ingeslagen, waardoor de motorkap kon worden geopend', zegt de dierenambulance Den Haag. De kat kon zo gered worden en werd in een mandje gezet en naar huis gebracht, naar haar pasgeboren kittens. 'Een emotioneel moment voor de eigenaar: het was gelukkig goed afgelopen!'

Het dier had nog een speciaal bedankje voor ambulancechauffeur Jillian: ze beet in haar middelvinger. 'Jillian is naar de huisarts gegaan, de auto is weggesleept en de moederpoes is naar haar kindjes gebracht om ze weer te kunnen laten drinken.'

Katten onder motorkap

De dierenambulance waarschuwde begin vorige maand al voor katten die onder de motorkap kruipen. Voor katten die warmte zoeken kan het een ideaal plekje zijn. Het probleem is dat ze dan niet meer terug durven, of vast komen te zitten.

Daarom geeft de dierenambulance als tip mee om, voor je de auto start, op de motorkap te kloppen en goed te luisteren. 'Vaak hoor je dan geritsel of gemiauw. Of ze komen er zelf onder uit.'

