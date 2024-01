Rotterdamse tast in het duister: wie stuurt haar enveloppen met honderden euro's?

Een vrouw uit Rotterdam weet niet wat haar overkomt. Een paar maanden geleden kreeg ze een envelop met 250 euro, daarna een met 600 euro en deze week een met maar liefst 1000 euro. En ze weet niet wie de afzender is.



Politie Basisteam Delfshaven schrijft op Facebook dat twee broers woensdagmiddag binnen kwamen lopen bij het politiebureau. "We hebben een soort van een probleem", zeiden ze. "Onze moeder woont op de Schiedamseweg. Zij heeft afgelopen maanden enveloppen met geld gekregen."



Bij de eerste envelop zat een kaartje waarop stond geschreven: 'Als dank voor het goeds dat je voor mij gedaan hebt. Doe er wat leuks van of geef het aan een goed doel'. De afzender ontbrak.



Die 250 euro uit de eerste envelop ging inderdaad naar een goed doel. Daarna vergat ze het voorval. Tot er enige tijd later weer een envelop kwam, maar deze keer met 600 euro. Ook dat geld ging naar een goed doel. "Maar nu er deze week een derde envelop kwam, nu met 1000 euro, weten ze toch echt niet meer wat ze moeten doen", schrijft de politie.



De politie probeert op dit moment te achterhalen wie de gulle gever is. Het enige wat ze aan informatie hebben, zijn de bijgevoegde kaarten en bankafschriften waar de stortingen op staan.



Wat in ieder geval al wel duidelijk is, is dat het gaat om een Turkse man van 70 jaar oud. Hij heeft zijn voornaam op de kaart gezet en hij schrijft in het Turks. "Wie oh wie weet wie deze gulle gever is? Stuur ons een berichtje!", aldus de politie, die nog steeds in het duister tast.

Ik zou er niet zo'n drama van maken als die post hier komt.

Iemand wil van zijn geld af en ik wil hem daar wel bij helpen.

Als je echt anoniem wilt zien, moet je er niet zoveel informatie bij zetten

