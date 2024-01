Verdwaald olifantje kan herenigd worden met moeder, drie dagen later legt een drone dit machtige beeld vast

Een prachtige foto uit het dierenrijk verwarmt harten wereldwijd. Op het dronebeeld is te zien hoe een olifantenkalfje lekker dicht tegen zijn moeder aangekropen ligt te rusten, in een wildreservaat in het zuiden van India.Wat het kiekje extra aandoenlijk maakt, is het feit dat het olifantje enkele dagen eerder zijn moeder en de rest van de kudde kwijt was geraakt. Voor hetzelfde geld was het dier nu dood geweest. Maar dankzij de tomeloze inzet van enkele parkwachters in het Anamalai Tiger Reserve is er deze hartverwarmende afloop.Het olifantenkalfje, slechts zo’n vier à vijf maanden oud, raakte op 29 december gescheiden van zijn moeder en de olifantenkudde in Tamil Nadu, schrijft The Guardian. Parkwachters troffen het olifantje alleen aan, wanhopig zoekend naar zijn moeder. Vermoedelijk kon het kalfje de kudde niet bijhouden en is het zo de weg kwijt geraakt.Normaal gezien gaat een olifantenkudde niet zomaar verder als een kalf gescheiden raakt van de groep, maar in dit geval was het toch zo gelopen dat de moeder en de kudde al zo’n 4 kilometer verder waren getrokken. ,,Normaal gaat de kudde wel verder, maar blijft er een klein groepje rondhangen om het kalf te proberen vinden”, zegt Kartick Satyanarayan, de CEO van Wildlife SOS. ,,Maar soms, zeker als de dieren zich in een gebied bevinden waar het soms tot conflicten komt met mensen, trekt de groep wel verder. Uit veiligheid. De matriarch van de kudde moet kiezen tussen het welzijn van de kudde en het welzijn van één kalf.”Gelukkig besloten parkwachters alles op alles te zetten toen ze het kleine olifantje alleen aantroffen, een dag nadat het was gescheiden geraakt van de groep. Eerst moesten ze de kudde zien te lokaliseren met behulp van drones, en vervolgens werd het kalfje helemaal terug naar hen gebracht. Een stuk met een vrachtwagen en daarna nog een stuk te voet.Het olifantje werd ook nog uitgebreid gewassen en helemaal met modder ingesmeerd, zodat hij niet meer naar mens zou ruiken. ,,Zo zouden de moeder en zijn tantes het kalfje terug verwelkomen, en het vermindert hun ongerustheid over welke menselijke afdruk dan ook”, aldus Satyanarayan. Het lukte. Het olifantenkalfje werd met succes herenigd met zijn moeder.Het team besloot de twee nog extra te monitoren, en zo werd drie dagen later met een drone het geweldige beeld op de heuvel vastgelegd: het olifantenkalfje werd gespot terwijl hij samen met zijn moeder een dutje deed op een rots, ergens nabij een theeplantage bij Valparai.Supriya Sahu, een lokale functionaris voor Milieu, Klimaatverandering en Bos, deelde het beeld op Twitter, waar het nu viraal gaat.