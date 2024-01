Bizarre bedragen: De staatsschuld en rentelasten van de VS nemen exponentieel toe

De Amerikaanse overheid leent zich een slag in de rondte om alle uitgaven te kunnen blijven betalen. Het afgelopen decennia deed dit veel minder pijn, omdat de rentepercentages nagenoeg op nul stonden. Maar nu geld lenen weer geld kost, is het aflossen van de rente over de staatsschuld hard op weg de grootste uitgavenpost te worden.



Dan nu de cijfers: De schuldenlast van de VS neemt exponentieel toe en is nu opgelopen tot 34 biljoen dollar (34.000 miljard). Dit is ongeveer 123 procent van het Bruto Binnenlands Product, wat betekent dat de schuld per inwoner zo'n 100.000 dollar is.



Ondertussen drukt het aflossen van de rente zwaar op de begroting. De Amerikaanse overheid moet nu 1100 miljard dollar aan rente ophoesten op jaarbasis. Dat is 250 miljard meer dan het gehele defensiebudget; 250 miljard meer dan de Medicare-uitgaven; 200 miljard meer dan alle zorguitgaven; en het is op weg om het totale kostenplaatje van de sociale zekerheid (1350 miljard dollar) te evenaren, de grootste kostenpost op de overheidsbegroting, schrijft Zerohedge.

