IJsbeer overlijdt aan vogelgriep op de Noordpool: “Dit is angstaanjagend”

Er is in het noordpoolgebied een ijsbeer overleden aan de vogelgriep, meldt het Department of Environmental Conservation in de Amerikaanse staat Alaska. Dit laat zien hoe besmettelijk de ziekte is, schrijft The Guardian. Waarschijnlijk heeft de beer karkassen van besmette vogels gegeten.



Het dier werd gevonden in de buurt van Utqiagvik, één van de meest noordelijk gelegen dorpen in Alaska. “Dit is wereldwijd het eerste geval van een ijsbeer die overleden is aan vogelgriep”, zegt dierenarts en onderzoeker Bob Gerlach.



“Dit is angstaanjagend”, zegt Diana Bell, professor biologie aan de University of East Anglia. “Maar ik ben niet verbaasd. De lijst zoogdieren die ten prooi zijn gevallen aan de vogelgriep is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Het is niet langer een ziekte enkel voor gevogelte. Ik hoop dat mensen er nu aandacht aan zullen besteden: de biodiversiteit staat wereldwijd al zwaar onder druk, en nu komt daar deze ziekte nog eens bij.”



Wetenschappers luiden al langer de noodklok over de zeer besmettelijke H5N1-variant van vogelgriep, die uitbrak in 2021 en waaraan wereldwijd al miljoenen vogels zijn bezweken. Ook duizenden zoogdieren overlijden aan de ziekte, waaronder zwarte en bruine beren. Nu zijn de ijsberen ook aan de beurt.



Ecosystemen in de poolgebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor vogelgriep, omdat er veel diersoorten er veel diersoorten in leven die nergens anders op de wereld voorkomen. Ze zijn daarom nog nooit eerder blootgesteld aan dergelijke virussen. De natuur in de arctische gebieden staat sowieso al onder druk door de klimaatopwarming.

