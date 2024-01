Amerikaanse jongen (13) speelt als eerste persoon ooit Tetris uit

Een 13-jarige Amerikaanse jongen is als eerste persoon ooit zo ver gekomen in Tetris dat het spel kapot gaat, 34 jaar na de release van de game. Hij kon Tetris in maar liefst 38 minuten verslaan op het Nintendo Entertainment System.Tetris, het bekende spel waarin je aaneengesloten horizontale regels van blokjes moet maken, heeft geen officiële finish. Over het algemeen wordt het vastlopen van het spel gezien als het einde. Willis Gibson uit de Amerikaanse staat Oklahoma heeft ‘het spel dat nooit eindigt’ op die manier uitgespeeld. Bij level 157 bevroor het spel en werd de 13-jarige de eerste persoon die de iconische Tetris-game uit 1988 versloeg.Gibson was zichzelf live aan het filmen toen hij aan het spelen was en Tetris liet crashen. Gibson kon het spel verslaan nadat hij een indrukwekkende 1511 regels had voltooid in 38 minuten.Tetris hoort niet te eindigen in een overwinning. Het succes wordt afgemeten aan het aantal lijnen dat je hebt weggespeeld na een nederlaag. Gibson was er echter op uit te ontdekken hoe ver je kunt komen. De tiener haastte zich door de levels en minder dan een minuut voordat hij het spel versloeg, zei hij: ,,Oh mijn God. Crash alsjeblieft.”Toen het spel uiteindelijk crashte en hij zich realiseerde dat hij het had verslagen, was Gibson zo blij dat hij begon te hyperventileren en zei: ,,Ik voel mijn vingers niet meer”. In een interview met ITZsharky1 op YouTube zei Gibson dat hij de prestatie wilde opdragen aan zijn vader, die in december overleed.Gibson begon Tetris te spelen toen hij 11 jaar oud was en werd derde in een wedstrijd in oktober. Hij zei ook dat als iemand zijn record verslaat, hij meteen klaarstaat om de kroon terug te pakken.