Verdrietige man met snackbar-tattoo heeft nog geen nieuwe liefde

DEN HAAG - Een tatoeage van je favoriete snackbar op je rug, dat verhaal maakte veel los. Het leek alleen maar grappig, maar er zat een verdrietige laag onder. Met hoofdrolspeler Skilo gaat het inmiddels een stuk beter, al kwam er wel nieuw verdriet op zijn pad. De Haagse snackbar Koemans floreert ondertussen.Zo sta je ineens als verslaggever in het kantoor achter de frituurpannen in de Haagse Fahrenheitstraat foto's te maken van een half ontklede man. Ricardo, bijgenaamd Skilo, liet op één van de eerste dagen van 2023 ongegeneerd zijn blote schouder, met daarop het logo van Snackbar Koemans in verse tatoeage-inkt, aan ons zien.Daarmee aan de rest van de wereld. Hij was zo dankbaar dat de medewerkers van de snackbar hem na zijn scheiding zo liefdevol opvingen, dat hij hun beeldmerk op zijn lichaam liet vereeuwigen.En dat ging niet onopgemerkt voorbij. Toch, Skilo?'Man, hou op. Ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen. Allerlei radiozenders hebben mij gebeld, 100% NL, Q-Music, VI heeft het overgenomen, ik ben bij SBS6 geweest op Hart van Nederland, het is echt een heel item geworden. Er zijn echt veel mensen die het gezien hebben, ook op TikTok en Facebook. En nog steeds als ik mensen tegenkom, beginnen ze erover. Ook mensen uit mijn buurt waar ik eerst niet zoveel contact mee had, spraken mij ineens aan. Eentje van hen heeft me zelfs een beetje leren koken, ik kan nu zelf nasi en macaroni maken.'Toen we je interviewden zei je ook nog een tattoo te nemen van de mascotte van de snackbar, een lachende koe. Is dat inmiddels gebeurd?'Nee, er kwam helaas van alles tussendoor. Mijn moeder overleed begin dit jaar plotseling op 72-jarige leeftijd. Ze had COPD en overleed aan een longontsteking. Voor haar heb ik wel een tattoo laten zetten, een hand met een zwaard en het nummer van haar overlijdenssteentje. Daarop staat een uniek nummer. Dat stoppen ze tussen je as, zodat we zeker weten dat we de as van mijn moeder hebben gekregen en niet van iemand anders. Dat nummer staat dus nu op mijn been. Ik ben nog steeds aan het tobben, want ik zorg momenteel ook voor mijn ernstig zieke vader van 86 jaar oud. Maar die tattoo van die koe komt er wel, honderd procent.'Eet je nog vaak bij de snackbar, nog steeds elke zondag een kalfskroket?'Ja, ik ga er op andere dagen ook wel eens heen. Ik heb het daar nog steeds naar mijn zin en praat er met de dames. Dat is hartstikke leuk.'Heb je het verdriet rondom je scheiding inmiddels kunnen verwerken?'Gelukkig wel. Ik praat er ook veel met andere mensen over. Er zijn ook wat vrouwen die bij mij thuis komen. Eentje dus die mij heeft leren koken, een ander gaat er lekker met mij op uit. Ergens in een barretje zitten ofzo, of bij een tentje wat gyros eten. Door die afleiding heb ik het gelukkig wat los kunnen laten, heel fijn. Het is nu ook al twee jaar geleden.'Zit er tussen die dames misschien ook een nieuwe vriendin?'Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Zo lang mijn vadertje leeft, ga ik honderd procent voor hem. Ik ben er elke dag voor mijn vader, dus in mijn leven is momenteel geen plek voor een vrouw. Als het voorbij is en hij zijn ogen sluit, dan ga ik alles opnieuw oppakken. Maar nu is alle aandacht voor mijn vadertje, dat kan ik maar één keer doen. En daar wil ik het liefst ook niemand bij hebben.'En hoe zou het ondertussen bij de snackbar waar het zich allemaal afspeelde zijn? Wij bellen met mede-eigenaar Clint Soer. We spraken hem onlangs nog omdat hij nummer één van Den Haag en van Zuid-Holland werd bij de verkiezing van beste snackbar. Hij eindigde zelfs op de derde plek van Nederland.Dat maakte vast ook wat los?'Ja, ook wij hebben de radio gehaald. En van klanten kregen we heel veel positieve reacties, leuk. Skilo? Ja, die zien we hier nog regelmatig. Ik maak regelmatig een praatje met hem, daar maak ik ook echt tijd voor. We krijgen positieve energie van hem. Die tattoo van die koe? Nou, als hij die laat zetten, betaal ik de rekening. Geen probleem.'