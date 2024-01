Vrouw rijdt met brandende auto naar kazerne in Almelo, maar daar is geen brandweer

Aan de Brugstraat in Almelo is in de nacht van zondag op maandag een auto in vlammen opgegaan. De locatie van de brand is opvallend, want de auto bran

@De Paus : Volgens mij niet. Ik heb geen abo en kan het gewoon openen.

Ik voel er niets voor om weer een nieuwe account te maken.

Ze heeft dus wel erg veel pech.

Het is inderdaad nogal ironisch...Je auto brandt uit voor de brandweerkazerne en er is geen brandweer om je auto te redden...

Het vreemde van dit verhaal is vooral dat ze in een brandende auto doorrijdt Dat risico neem je toch niet? Tja. Met nieuwjaar heeft de brandweer het druk. En niet alleen de brandweer. Politie. Ziekenhuizen. Wat een „feest“Het vreemde van dit verhaal is vooral dat ze in een brandende auto doorrijdtDat risico neem je toch niet?

