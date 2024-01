Vrouw klaagt tandarts aan na vier wortelkanaalbehandelingen, acht kronen en twintig vullingen in één bezoek

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Minnesota heeft haar tandarts aangeklaagd nadat ze in één bezoek vier wortelkanaalbehandelingen, acht kronen en twintig vullingen had gekregen. De buitensporige en langdurige behandeling zou volgens Kathleen Wilson tot gezondheidsproblemen hebben geleid.



Wilson spande vorige week een rechtszaak aan waarin ze tandarts Kevin Molldrem van Molldrem Family Dentistry in Eden Prairie beschuldigt van nalatigheid en schending van de zorgplicht. Ze zegt diverse verwondingen te hebben opgelopen tijdens de behandeling in juli 2020. Ze beschuldigt de tandarts er verder van haar een onveilige dosis verdovingsmiddel te hebben toegediend.



Volgens Wilsons advocaat Avrum Goldstein, zou de tandarts weliswaar de juiste diagnose hebben gesteld van de slechte toestand waarin het gebit van Molldrem verkeerde, maar was de behandeling vervolgens van dramatisch slechte kwaliteit. Volgens hem had de tandarts nooit alle tanden in één bezoek mogen herstellen.



,,Het is menselijkerwijs niet mogelijk om dit op een effectieve of constructieve manier te bereiken,” aldus Goldstein, eraan toevoegend dat het ‘ondenkbaar’ is om alle 28 tanden in vijfenhalf uur te saneren. Bovendien werd volgens hem de toegestane maximale hoeveelheid anesthesie van 490 mg dik overschreden. Wilson zou 960 mg toegediend hebben gekregen. Bovendien zou hij haar medische dossier hebben vervalst om dit te verdoezelen, zo meldde de Star Tribune.



De vrouw moest uitwijken naar een andere tandartspraktijk waar enkele maanden lang werd geprobeerd de schade te herstellen. Naast de medische kosten zei advocaat Wilson dat er een schadevergoeding wordt geëist voor de geleden pijn, schaamte, misvorming en angst. In totaal eist de vrouw minimaal 50.000 dollar (45.000 euro) van de tandarts.

Reacties

30-12-2023 14:10:09 BatFish









Oei, ik denk inderdaad niet dat dit een fatsoenlijke tandarts is geweest. Dit soort ingrepen gaat normaal in verschillende stadia.

30-12-2023 14:13:36 Mamsie









Dat allemaal in één behandeling? Dat zal een dagvullend maratonprogramma geweest zijn! Tikkie ongeloofwaardig allemaal!

30-12-2023 16:58:22 Grouse









Een flitsbehandeling. Een wortelkanaalbehandeling en een kroon op dezelfde dag is al onvoorstelbaar maar de hoeveelheid helemaal.

30-12-2023 19:25:49 allone









Heeft deze tandarts nog meer patiënten, of is dit eenmalig?

30-12-2023 20:35:49 Buick









een wortelkanaalbehandeling, dat is peentjes zweten.

31-12-2023 07:56:46 allone









@Grouse :

: Alles went hoor Quote @Buick : Alles went hoor

Ondanks de dramatisch slechte kwaliteit



Laatste edit 31-12-2023 07:57 al zal deze vrouw dit niet dagelijks doenOndanks de dramatisch slechte kwaliteit

31-12-2023 10:24:25 Mamsie









@Buick :

een wortelkanaalbehandeling, dat is peentjes zweten. Quoteeen wortelkanaalbehandeling, dat is peentjes zweten.



Voor de tandarts of voor de patiënt?

Zelf denk ik: voor beiden. Voor de tandarts of voor de patiënt?Zelf denk ik: voor beiden.

