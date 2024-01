Hoofd van Amerikaanse universiteit ontslagen om maken pornovideo's

Een topman van een Amerikaanse universiteit is ontslagen omdat hij met zijn vrouw pornovideo's maakte waarin hij zelf figureerde. Joe Gow, hoofd van de universiteit van Wisconsin, zegt dat zijn ontslag in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.



Het bestuur van de universiteit besloot unaniem Gow te ontslaan nadat bekend was geworden dat hij op internet in verschillende pornovideo's te zien is. Bestuursleden noemen het gedrag van Gow 'weerzinwekkend' en vinden dat zijn gedrag de universiteit aanzienlijke reputatieschade heeft toegebracht.



Gow zelf is zich van geen kwaad bewust. Volgens de gewezen topman heeft hij in de video's nooit verwezen naar zijn functie of naar de universiteit, en is het ontslag een schending van zijn vrijheid van meningsuiting.



"Mijn vrouw en ik wonen in een land waar we een First Amendment hebben", zei hij, verwijzend naar Artikel 1 van de Amerikaanse grondwet dat de vrijheid van meningsuiting beschermt. "We hebben het over seks tussen volwassenen, met wederzijdse instemming. De reactie van het bestuur is overdreven."



Volgens Gow heeft het bestuur hem nooit verteld welke regels hij precies heeft overtreden. Tegen persbureau AP zegt hij te overwegen een rechtszaak tegen de universiteit te beginnen.

Reacties

30-12-2023 12:07:24 allone

Oudgediende



Blijkbaar keken ze op die universiteit Pornofilms, anders hadden ze hem niet gezien.

Ik vind dit een beetje dubbel. Enerzijds is een mens idd vrij om te doen wat hij wil, maar anderzijds is het nogal onverstandig om zoiets online te zetten als je een openbare functie hebt.

30-12-2023 14:10:48 Mamsie

Oudgediende



Als je vrije mening bestaat uit neuken en naaien ben je toch een beetje raar in de bovenkamer.....

30-12-2023 14:13:14 BatFish

Oudgediende



In dit geval slaat het nergens op. Zo te zien waren alle participanten volledig vrijwillig deelnemer, dus er is niks illegaals gebeurd. Ik weet niet wat er in het arbeidscontract van de man staat m.b.t. nevenfuncties.

31-12-2023 10:09:59 omabep

Oudgediende



Over hypocriet gesproken. Dus er werd door het bestuur "PORNO" gekeken, ze hebben hem gezien en hebben het zelfs doorverteld en dit alles in het preutse Amerika.Over hypocriet gesproken.

31-12-2023 11:00:49 Buick

Oudgediende



Quote:

nevenfuncties.

@BathFish, als dit een nevenfunctie zou zijn dan is de goede man homo @BathFish, als dit een nevenfunctie zou zijn dan is de goede man homo

31-12-2023 12:07:21 allone

Oudgediende



: da’s waar, alleen is de vraag of “openbaar seks” hebben niet ergens verboden is?

De advocaten varen er wel bij.



.. zijn er ook nichtenfuncties?



Laatste edit 31-12-2023 12:09 @Grouse : oh ja @BatFish : da’s waar, alleen is de vraag of “openbaar seks” hebben niet ergens verboden is?De advocaten varen er wel bij. @Buick .. zijn er ook nichtenfuncties?

