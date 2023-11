Kraai op je bord? In dit sterrenrestaurant is het nu een delicatesse

Vergeet de kalkoen tijdens de feestdagen. Vanaf nu is de kraai, een van Nederlands bekendste vogels, een heuse delicatesse. In sterrenrestaurant Eden in Valkenswaard kun je het gevogelte sinds kort bestellen als hoofdgerecht. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar het is toch echt de realiteit.



Het bereiden van kraai is niet alledaags, maar sterrenchef Herman Cooijmans besloot een poging te wagen. Herman is naar eigen zeggen een innovatieve chef met een voorliefde voor de Scandinavische keuken. Hij staat bekend om zijn experimenterend karakter, en sinds kort gebruikt hij dus ook kraaien in zijn gerechten.



Cooijmans begon het experiment nadat hij met een Schotse dame had gesproken over dat het in Schotland wel heel gangbaar is om kraai te eten. Toen dacht hij: waarom doen we dat niet hier?

Reacties

02-11-2023 09:32:53 allone

Oudgediende



Arme kraai. En het zijn zulke intelligente dieren. Waarschijnlijk wilde hij zijn leven niet als hoofdgerecht eindigen. Zelfs niet als voor- of nagerecht

02-11-2023 13:54:34 Grouse

Oudgediende



Quote:

De zwarte kraai is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn zwarte kraaien beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de zwarte kraai is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

linkje

02-11-2023 14:56:50 Jawel

Oudgediende



@Grouse : De zwarte kraai en de bonte kraai zijn hier inderdaad beschermd, maar waarschijnlijk de dikbekkraai bijvoorbeeld niet (komt normaal enkel in Azië voor). Daarnaast zijn er voor onze lokale kraaien ook ontheffingen te krijgen, omdat ze ook veel schade kunnen aanrichten. Dus ik hoop voor deze kok dat hij z'n vergunningen op orde heeft...

