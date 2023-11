Twan vindt het nest van zijn dromen, zo groot als een skippybal

ZEVENAAR - Nog niet eerder heeft imker Twan Lucassen uit Zevenaar zo'n groot nest van de Aziatische hoornaar gezien. Maar het is hem gelukt de verblijfplaats van het plaagdier te traceren, ergens in Zevenaar.Binnenkort wordt het nest verwijderd en Twan hoopt het dan te kunnen bewaren. Zo kan hij het nest laten zien aan mensen die in de dierenwinkel komen waar hij werkt, of bij zijn imkerwerkzaamheden.Het staat zo ongeveer op zijn netvlies gegrift, de eerste keer dat hij een maand geleden de Aziatische hoornaar in het vizier kreeg. Lucassen: "Ik was bezig bij mijn bijenkasten bij kinderboerderij Rosorum, toen ik de eerste hoornaar zag. Het zijn enorme grote insecten, ik heb ook meteen een filmpje gemaakt van die eerste keer."Omdat de Aziatische hoornaar een bedreiging is voor de eigen insecten in Nederland - hij vreet bijvoorbeeld de honingbij op - wilde imker Lucassen per se weten waar het nest van deze invasieve exoot zat.Om daar achter te komen, begon hij een heuse speurtocht. Lucassen: "Ik ben begonnen de hoornaar te lokken met een stofje. In het begin lukte dat niet, maar uiteindelijk had ik een stof waar ze op af kwamen. En dan is het een kwestie van volgen en uitrekenen. Ze vliegen namelijk rechtstreeks op en neer. Op die manier kun je berekenen waar het nest ongeveer zit.""Toen dat eenmaal duidelijk was, heeft iemand anders een heel klein zendertje op een hoornaar geplakt, die we gevangen hadden. En ja, toen werden we rechtstreeks naar het nest gebracht", aldus Lucassen, die al zijn vrije uren in de zoektocht stopte. Het nest zit ergens bovenin een boom op een meter of achttien hoog en is zo groot als een kleine skippybal. "Ik zeg nog niet waar precies, maar dat komt wel als we het nest gaan verwijderen."Skippybal gaat de vriezer inDat verwijderen gebeurt door een deskundige en op een natuurlijke manier, legt Lucassen uit: "Deze man gaat met een hoogwerker omhoog en met een soort ministofzuiger zuigt hij eerst zoveel mogelijk hoornaars op. Als er genoeg weg zijn, halen we het nest uit de boom en dan stoppen we het in een grote plastic bak van 145 liter. Die gaat dan in de vriezer zodat alle hoornaars dood gaan."Lucassen hoopt het nest daarna te kunnen prepareren om verder te kunnen laten zien.Overigens gaat het hier zeker om de Aziatische hoornaar. Dat is een invasieve soort, oftewel een soort hoornaar die hier niet thuis hoort en een bedreiging vormt voor andere insecten. Er bestaat ook een Europese hoornaar, die is niet schadelijk voor andere dieren of de mens.