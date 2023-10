Vliegtuig maakt tongen los: Cynthia, ik hield nooit van je!

APELDOORN - Wie zijn toch Cynthia en Rob? Veel Apeldoorners vragen zich dat af nadat zondag een vliegtuig boven de stad rondcirkelde met de tekst: 'Cynthia ik hield nooit van je! Rob'. Ging ze vreemd? Is Rob door Cynthia gedumpt? Of blijkt het gewoonweg een publiciteitsstunt?"Dit is geen commerciële tekst geweest", verklaart de eigenaar van het bedrijf dat de tekst rondvloog. Het vliegtuigje steeg zondag op vanaf vliegveld Teuge en cirkelde een uur boven Apeldoorn. Het kostte de opdrachtgever zo’n 400 euro."Als je toch nooit van haar gehouden hebt, had ik m’n geld ergens anders aan uitgegeven", reageren Apeldoorners op sociale media. Het maakt flink de tongen los: "Misschien hadden ze nog een gezamenlijke rekening?" En: "Cynthia hield waarschijnlijk ook niet van hem, maar dat kostte iets minder geld om dat te laten weten."Veel mensen zien er de lol van in: "Ik heb hier zó hard om gelachen", of vinden het opmerkelijk: "Waarom zou je dit op zo’n manier verkondigen?". Ook worden Cynthia’s uit Apeldoorn getagd: "Heb je weer ruzie?"De stunt is ludiek, maar zeker niet uniek te noemen, weet Daniel van Vliet van Aerial Media in Teuge. "Dit soort teksten vliegen we best vaak. Twee tot drie keer per maand hebben we een gekke tekst. Vaak door influencers. Het is een verlengstuk geworden van sociale media."De laatste jaren zag Van Vliet het aantal luchtreclames met 25 procent stijgen. "Dat komt vooral door de coronapandemie. In die tijd vlogen we veel voor opa’s en oma’s in bejaardentehuizen. En felicitaties aan scholieren voor hun diploma. Dat is sindsdien gebleven."Sommige teksten in de lucht slaan aan. Een sarcastisch bedankje voor Sywert van Lienden bijvoorbeeld: €9.000.000! Bedankt Sywert, verwijzend naar het bedrag dat hij verdiende aan de beruchte mondkapjesdeal. "Ik weet wie die vlucht heeft betaald, dat is echt grappig", zegt Van Vliet.Vanuit Teuge steeg in 2021 ook een tekst op voor toenmalig bondscoach Frank de Boer: Frank, gewoon 4-3-3. Deze suggestie over de opstelling van Oranje op het EK haalde de krantenkoppen.Geregeld door vriend of vriendinWie de opdrachtgevers zijn van zulke teksten? Daarover laat Van Vliet zich niet uit: "Achter dergelijke acties zitten vaak bedrijven die onbekend willen blijven. Persoonlijke berichten worden meestal geregeld door een vriend of vriendin. Je krijgt namelijk een factuur, die je moet betalen voor het vliegen. Dan zijn ze bang dat hun partner het ziet."Dat gebeurt bijvoorbeeld bij huwelijksaanzoeken, die regelmatig met behulp van vliegtuigen uit Teuge worden gedaan. Ook 'Cynthia' zou een poos geleden via de lucht ten huwelijk zijn gevraagd, meent een inwoner van Apeldoorn zich te herinneren. "Dat is denk ik niet helemaal goed gegaan!" Van Vliet ontkracht dit: "Die teksten hadden niks met elkaar te maken."Maar hoe zit het dan precies met Cynthia en Rob? Een commerciële actie was het dus niet. Maar bestaan Cynthia en Rob wel echt? "Dit zal wel een privé-aanvraag geweest zijn. Die komen via de website of een mail binnen."Meer informatie kan (en wil) Van Vliet niet geven. "Misschien maakt de opdrachtgever zichzelf nog bekend. Dat gebeurt soms. Maar meestal niet."