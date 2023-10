Hondje Chica snuffelt aan heg en leidt baasje naar bom: ‘Eén draadje verkeerd en de boel was ontploft’

Er is een explosief gevonden in het Brabantse Nuland, een dorp in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De bom zat in een zwarte rugzak die bij een heg lag. Buurtbewoners zagen daar draadjes uit steken en vertrouwden het niet. Drie huizen tegenover de plek waar de tas ligt, zijn ontruimd.De bewoners worden opgevangen. Anderen mogen thuis blijven en maken zich geen zorgen. ,,Want van de politie mogen we hier blijven”, zegt een bewoonster naast het huis waar de rugzak is gevonden bijvoorbeeld.De Explosievenopruimingsdienst (EOD) kwam aan halverwege de middag ter plaatse om onderzoek te doen, net als de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV). De omgeving is al een paar uur afgezet. Ook de brandweer, ambulance en politie zijn uitgerukt. Het ontmantelen van het pakketje zal nog even gaan duren. Rond 15.45 is een tent geplaatst bij de tas. Het gaat om drie pijpbommen. Die zitten nog in de rugzak.De Zomerdijk ligt in een woonwijk aan de rand van Nuland. De hele situatie trekt aardig wat bekijks van omwonenden, zij staan al een paar uur op straat. Brigitte Schuurmans, een buurtbewoonster, vertelt dat haar vader de tas met het explosief vanmiddag aantrof.Hij was op dat moment op pad met haar hondje Chica. ,,Chica ging snuffelen bij een heg. Mijn vader ging na wat er aan de hand was en zag de rugzak liggen. Daarop ben ik zelf gaan kijken. Ondertussen heeft de bewoonster van het huis bij de heg de politie gebeld. Die vertelde me dat er maar één draadje scheef moest hangen, of de boel was ontploft.”,,Ik ben flink geschrokken”, vervolgt ze. ,,Mijn vader en mijn hondje waren er dan niet meer geweest.” Volgens de vrouw rommelt het al langer in de buurt. ,,Er is bijvoorbeeld onlangs in mijn auto ingebroken.” Een andere man uit de buurt vult aan en schetst een beeld: ,,Als ik een bom moest omschrijven, zou ik het doen zoals ik nu zag.”De bewoonster van het adres van de vondst werd gewaarschuwd door de vader van Brigitte. ,,Ik zag een donkere cilinder in de tas. Die lag bij de heg aan de achterkant van mijn huis. Daar loopt een wandelpad, dus iedereen kan daar komen.”Ze heeft geen idee wie er achter de actie zit. ,,Maar ik kan me niet voorstellen dat het een persoonlijke actie tegen mij is.” Volgens een agent ter plekke heeft er zich afgelopen nacht in de buurt van de Zomerdijk ‘iets afgespeeld’ dat te maken kan hebben met de gevonden explosieven. Meer wenst ze er niet over te zeggen.