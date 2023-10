Powerbank ontploft in kleding van jongetje op speelplaats, kind naar ziekenhuis

Een spelend kind is zondagmiddag gewond geraakt nadat er een powerbank ontplofte in zijn kleding. Het incident zorgde voor gegil op de speelplaats bij het Transformatorhof in Apeldoorn, meerdere kinderen waren getuige van het ongeluk.



Het jongetje is vervolgens behandeld in een ambulance in de straat naast de Apeldoornse speelplaats. Ter assistentie landde er een traumahelikopter met een arts op een nabijgelegen schoolplein.



Het gewonde kind is vervolgens door één van de ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeert niet in levensgevaar.



Uit het relaas van brandweerlieden, politiemensen en omwonenden, komt verder het verhaal naar boven dat het jongetje hoogstwaarschijnlijk niet ouder is dan tien jaar en dat de powerbank (draagbare oplader voor onder andere smartphones) plotseling ‘afging’ waarbij uit de zijkanten van het apparaat steekvlammen kwamen.

Reacties

30-10-2023 18:18:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.939

OTindex: 92.395

Het is toch niet te geloven! Waar is de tijd gebleven dat de kinderen knikkers in hun broekzak hadden...... 🤨

30-10-2023 18:37:52 Buick

Erelid



WMRindex: 4.421

OTindex: 1.035



Nu moeten kinderen online blijven , dus ze slepen extra stroom mee. @Mamsie , dat was vorige weekNu moeten kinderen online blijven , dus ze slepen extra stroom mee.

30-10-2023 21:19:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.517

OTindex: 3.185



We begrijpen allemaal dat kinderen volgen belangrijk is, maar diezelfde kinderen komen niet echt meer buiten om eens lekker te ravotten en als ze al buiten zijn dan zitten ze op dat ding. @Mamsie : Inderdaad, sneu dat die tijd weg is.We begrijpen allemaal dat kinderen volgen belangrijk is, maar diezelfde kinderen komen niet echt meer buiten om eens lekker te ravotten en als ze al buiten zijn dan zitten ze op dat ding.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: