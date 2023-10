Mantelzorgers hebben handen vol aan papierwerk en afgaan loketten: 'Deze regelkolder moet stoppen'

Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met papierwerk en loketten aflopen voor bijvoorbeeld het regelen van mantelzorgwaardering (bijvoorbeeld een financiële bijdrage) of zorgverlof. Vier op de tien mantelzorgers heeft ook nog moeite met al die bijkomende zaken.



Dat zegt althans Mantelzorg NL, de landelijke belangenvereniging voor mensen die regelmatig voor een hulpbehoevende naaste zorgen. "Deze regelkolder moet stoppen", aldus de club in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november.



"Mensen die voor hun naaste zorgen kosten de samenleving geen geld, zij besparen geld. Toch is de angst voor misbruik of fraude met bijvoorbeeld zorgverlof zo groot dat dit zorgt voor rigide controle", zegt de organisatie.



"Zolang mantelzorgers het huis schoonhouden, de steunkousen aantrekken en zorgen voor een dagritme, kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar in de praktijk belasten we mantelzorgers juist vier uur in de week met brieven in onbegrijpelijke taal, ingewikkelde regels en bizar veel loketten", vult Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL, aan.



MantelzorgNL heeft een petitie in de maak om de kwestie op de kaart te zetten. De zaak gaat volgens de organisatie namelijk velen aan: een op de drie Nederlanders van zestien jaar en ouder gaven volgens cijfers over 2019 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers).



Circa 830.000 mantelzorgers boden zowel langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan acht uur per week) hulp, aldus MantelzorgNL.

