Moeder crasht onder invloed van drugs en alcohol, politie vindt huilende dochter (12) op achterbank

De politie is dit weekend op een ‘diep triest en verdrietig’ incident gestuit in Zoetermeer. Een vrouw raakte met haar 12-jarige dochter betrokken bij een crash, waarbij de moeder onder invloed bleek van drugs en alcohol. Ze werd aangehouden en moest haar rijbewijs direct inleveren. Agenten vonden de dochter in tranen op de achterbank.



Meerdere meldingen kwamen er bij de politie vrijdagavond binnen over een auto die op een rotonde in Zoetermeer rechtdoor zou zijn gereden. Toen agenten ter plaatse gingen werd het voertuig niet direct gevonden. Even later kwam er opnieuw een melding binnen: verderop reed een auto rond die aan de voorkant volledig in de kreukels lag.



De politie wist de eigenaar op te sporen en wachtte bij het huis van de bestuurder. Kort daarna kwam de automobilist aangereden. De bumper van het voertuig sleepte over de grond, de spiegel deed het niet meer en aan de rechterkant van de auto zat een flinke deuk. De agenten gaven een stopteken en voerden een controle uit en een gesprek met de bestuurder.



Bij het zien van de politie stapte de de vrouw al direct uit en snel werd duidelijk waarom. ‘De walm van alcohol rondom haar was niet te verbloemen en ook haar motoriek deed ons gelijk vermoeden dat deze mevrouw veel te diep in het glaasje had gekeken’, meldt de politie Zoetermeer. In de blaastest haalde ze vervolgens een G/F-indicatie, wat goed is voor de allerhoogste ‘score’ bij zo'n test.



En daar bleef het niet bij. Een aansluitende drugstest was ook positief. De moeder bleek cannabis te hebben gebruikt. Op de locatie van het ongeluk op de Amerikaweg deed de verkeerspolitie intussen onderzoek en daar werden goederen aangetroffen die bij de auto van de vrouw hoorden. Daardoor wordt de moeder ook verdacht van het verlaten van de plek van een ongeval. ‘Genoeg om mevrouw een enkele reis naar ons resort aan te bieden’, klonk het bij de politie.



De agenten maken zulke incidenten wel vaker mee, maar deze keer kreeg het nog een extra lading. ‘Wat het nu echter uniek en diep triest tegelijk maakte, is het feit dat de dochter van 12 jaar oud huilend en in doodsangst op de achterbank zat’, zegt de politie. Onder het meisje lagen de blikken bier van haar moeder. ‘Ons politiehart maakte ons op dat moment boos en verdrietig tegelijk. Hoe kan je dit doen?!’



De agenten hebben de dochter gerustgesteld en overgedragen voor passende zorg. Ook is er een zorgmelding gemaakt over de situatie. Dat houdt in dat er mogelijk nog hulp komt vanuit zorginstanties voor zowel de dochter als de moeder. Laatstgenoemde is in ieder geval haar rijbewijs kwijt. Wat het incident verder voor gevolgen heeft, is nog niet bekend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: