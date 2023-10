Vergeet de crompouce: de oliepouce is dé bakkerstrend dit najaar

Nederland is in de ban van de 'crompouce', een kruising tussen een tompouce en een croissant. Het speciale gebakje vliegt bij de bakkers en in de supermarkten over de toonbank. Maar nu we richting het eind van het jaar gaan, is het tijd voor de oliepouce: een oliebol en tompouce in één. Waar komen deze bakkerstrends vandaan?



Bij Taart. in Utrecht waren ze de TikTok-trends voor en verkochten ze eind 2021 al oliepoucen. "Onze stagiair had het gezien bij een banketbakker in Woerden, toen zijn wij de oliepoucen ook gaan maken", vertelt Diana van Taart. aan Hart van Nederland. "Wij zijn maar een klein winkeltje en het liep toen helemaal uit de hand."



De verkoop ging ontzettend hard bij de bakkerij en taartenwinkel. "Een blog had het opgepikt en kreeg duizenden reacties", legt Diana uit. "Het jaar daarna hadden we besloten om de verkoop van de oliepouce voor onze eigen rust over te slaan."



De oliepouce is een kruising van twee klassiekers. "We eten al 100 jaar tompoucen en oliebollen, misschien raken we uitgekeken op het traditionele gebakje en zijn we op zoek naar iets nieuws. Met het roze glazuur en crème ziet het er leuk en lekker uit", vertelt Diana. "Het is een goede combinatie tussen zoet en zout."



Diana ziet dat het nu een hele hit is op sociale media. "Maar wij hadden het twee jaar geleden al", zegt ze lachend. De Utrechtse taartenwinkel weet nog niet zeker of de populaire oliepouce dit jaar terugkeert. "Daar moeten we even goed over nadenken. Met oud en nieuw in 2021 was het bijna onze ondergang geworden. Maar wie weet!"



Waarom de crompouce en oliepouce nu een hype zijn, is moeilijk te verklaren, legt culinair expert Onno Kleyn uit aan Hart van Nederland. "De roze kleur doet het natuurlijk goed en het heeft twee texturen." De tijd zal moeten uitwijzen of de baksels een blijvertje zijn. "Als er een spannend nieuw product komt, gaan we dat massaal weer eten. Maar de originele tompouce, croissant en oliebol blijven altijd."

Het mag dan een trend zijn, van beide had ik nog niet eerder gehoord.

Ik word al misselijk als ik het lees...

