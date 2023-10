Duizenden bijen gestolen in Nederweert: wat moet dief met bijenkast?

Bijenkasten en -volken worden regelmatig de dupe van dieven. Zo was het eerder dit jaar een aantal keer raak in het Limburgse Leudal. In Rotterdam gebeurde het vorig jaar april. En in 2019 werden er in Maastricht ook bijenkasten gestolen.



Bijenhouder René van Blaricum kan erover meepraten. Zijn bijenkasten werden vorig jaar gestolen in Berlicum. “Ik weet nog steeds niet wie het gedaan zou kunnen hebben”, vertelt hij aan Editie NL. “Maar het moet iemand geweest zijn met kennis van zaken. Ze hebben mijn drie beste, zwaarste kasten meegenomen.”



Bijenkasten bestaan uit losse onderdelen. “Als je een beetje stoot, vallen die uit elkaar. Dus de dieven moeten materiaal bij zich gehad hebben om de kasten dicht te binden.” Hij praat bewust in meervoud. “Ze moeten wel met z’n tweeën geweest zijn, want de kasten moesten vijftig meter versleept worden.”



Hij vermoedt dat het mensen waren die de bijen nodig hadden om gewassen te bestuiven. “Misschien omdat hun eigen bijenvolk te zwak of dood was.”



Dat zou volgens Frens Pries, bijenonderzoeker aan de Hogeschool Inholland, goed kunnen. “Bijen worden niet alleen gestolen voor de honing, maar ook voor de bestuiving. Economisch is dat een factor die belangrijker is dan de honing. Daar kun je geld mee verdienen.”



“Veel bedrijven hebben eigen imkers in dienst om het te doen”, gaat hij verder.” Die sjouwen de bijen ‘s nachts naar een plek waar ze moeten bestuiven, en na een paar weken weer ergens anders naartoe.”



Veel honingbijen doen dat niet uit zichzelf, omdat ze een voorkeur hebben voor monoculturen, oftewel gebieden waar één soort gewas op wordt verbouwd. “Of dat nou in de natuur is, of bij appel- en perenboomgaarden.”



Toch kan een vreemde niet zomaar alles met de bijen. “Een dief weet niets over dit specifieke bijenvolk en wat daarin gaande is. Je moet je huisdieren kennen en onderhouden. Die kennis mist de nieuwe eigenaar.”



Bijenhouders die te maken hebben met diefstal kunnen contact opnemen met het schadefonds van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. “Onze leden betalen contributie”, vertelt Henk Vrenooij van Imkerij Two Bee, die mede-verantwoordelijk is voor het schadefonds. “Bij schade of vandalisme kunnen zij een claim indienen, en dan kijken we of we iets kunnen uitkeren. Net als met een verzekering.”



De handel in bijenvolken gaat grotendeels via het internet, vertelt Vrenooij, die gisteren ook al contact heeft gehad met de gedupeerde imker uit Weert. “Online kun je meestal wel zien of iemand een handelaar is of een imker die gewoon zijn eigen volk verkoopt.”



De kans is volgens hem groot dat de gestolen bijen naar het buitenland gaan. “Als je die gestolen kasten in Nederland gaat verkopen, worden ze meestal wel herkend.”

