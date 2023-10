Automobilisten terroriseren Nieuw-Zeelands stadje met Céline Dion ballads

Inwoners van een klein stadje in Nieuw-Zeeland worden al maanden geterroriseerd door automobilisten die diep in de nacht harde muziek draaien. Ze kiezen niet voor stampmuziek met een zware bas, maar voor de ballads van Céline Dion.



Het gaat om het stadje Porirua, waar zo'n 60.000 mensen wonen. Zij liggen al maanden wakker dankzij de muzikale carrière van de Canadese zangeres. Volgens Barron's gaat het om klassiekers als My Heart Will Go On en It's All Coming Back To Me Now.



De muziek begint om een uur of zeven 's avonds en hoort bij de 'siren battles'-trend, een trend die al jaren gaande is op het eiland. Het gaat om een battle waarbij rivaliserende bende willen uitvechten wiens speakers het meest heldere geluid kan produceren.



De reden dat de bendes voor Céline Dion kiezen, is niet omdat ze zo fan zijn van de zangeres. Haar muziek heeft vooral veel treble, hogere tonen, en minder bas, de lagere tonen.



Om de muzikale terreur te stoppen, zijn bewoners een petitie gestart.

Reacties

28-10-2023 15:34:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.928

OTindex: 92.359

Leeft Celine nog steeds?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: