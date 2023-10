Wagner-veteraan brengt bezoekje aan eigen graf

Een man die voor de Russische Wagner Groep vocht, heeft recent zijn eigen graf bezocht. Door een foutje in de administratie dacht men namelijk dat hij was omgekomen bij een gevecht in Oekraïne. Dat bleek toch niet het geval.



De 44-jarige Sergei, ex-gevangene die zich liet omscholen tot soldaat, zou tijdens een missie zijn omgekomen. Zijn familie ontving tot op heden een vergoeding om het verlies te compenseren. Maar liefst 6 miljoen roebels, iets meer dan 61.000 euro.



Terwijl de man in het ziekenhuis aan het herstellen was van de aanval waarbij hij zou zijn omgekomen, kreeg zijn familie een doodskist met een overlijdensakte thuisgestuurd. Volgens zijn advocaat had Sergei geen contact met zijn familie opgenomen "omdat hij ze niet lastig wilde vallen", zegt Newsweek 90.



Afgelopen juli besloot hij zijn zus toch maar even een belletje te geven, die hem vervolgens wist te melden dat ze hem veertig dagen eerder hadden begraven. Sergei probeert volgens zijn advocaat de humor van de situatie in te zien. Recent besloot hij ook zijn graf te bezoeken. "Hij had niet verwacht dat hij zo netjes begraven zou worden."

