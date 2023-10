Agenten kijken verbaasd op tijdens rijles: ‘jonge verkeershufter’ in Volvo haalt ze met ruim 200 km/u in

Agenten zijn woensdag tijdens hun rijles op de snelweg met hoge snelheid ingehaald door een jonge bestuurder. Tijdens hun rit op de A12 oefenden ze met een snelheid van ongeveer 180 kilometer uur, toen ze links voorbij werden gereden met meer dan 200 kilometer per uur. De verklaring van de bestuurder deed de wenkbrauwen fronsen.



De studenten oefenden op de snelweg richting Den Haag voor de rijopleiding van de verkeerspolitie, toen de bestuurder hen voorbijreed. Hij haalde vervolgens links en rechts voertuigen in ‘met alle gevaren van dien’. De politie verderop de snelweg werd gewaarschuwd om de man op te wachten.



De jongen in de Volvo moest met lichte dwang naar de afrit worden gebracht, meldt de verkeerspolitie. Daar volgde een gesprek en werd zijn rijbewijs ingenomen. De jongen zei wel degelijk te weten wat hij aan het doen was. Daarbij was hij van mening dat zijn rijgedrag niet gevaarlijk was omdat hij al twee jaar zijn rijbewijs had.



‘Als u denkt dat het niet gekker kan, moeten wij u teleurstellen’, schrijft de verkeerspolitie bij het bericht. De jongen zei namelijk in beroep te gaan. Hij had zijn rijbewijs namelijk binnen twee weken weer nodig voor zijn examen als rijinstructeur.



Daar dacht de politie anders over. Naast een proces-verbaal wordt de jongen ook aangemeld bij het CBR voor een zogeheten ‘educatieve maatregel gedrag’. De politie is allerminst te spreken over de zaak, gezien de aanduidingen ‘doe ff normaal’, ‘wegpiraat’ en ‘verkeershufter’ bij het bericht.

Het zal altijd te langzaam gaan voor hem, als je geen geduld hebt ben je geen goede docent. Ik ben blij dat deze persoon geen les kan gaan geven, als hij nu al zo rijdt hoe gaan zijn leerlingen dan slagen?Het zal altijd te langzaam gaan voor hem, als je geen geduld hebt ben je geen goede docent.

