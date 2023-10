'Zeelotto' met gruwelijke afloop: Meisje van 3 sterft nadat ouders coke vinden op het strand

Cocaïne die in de oceaan wordt achtergelaten door drugskartels en die vervolgens aanspoelt op de toeristische eilanden van Belize, veroorzaakt al jaren een dodelijke strijd tussen Bloods- en Crips-bendes. Nu heeft ook een kind van drie haar leven gelaten in deze drugsoorlog. Maar er vielen ook twee andere doden deze week bij datzelfde incident in de drugsoorlog in Belize.



Een driejarig meisje, haar vader en een andere man werden deze week gedood door een kogelregen in de populaire toeristische bestemming San Pedro in Belize. De autoriteiten zeiden dat ze geloofden dat de moorden op 23 oktober mogelijk verband houden met wat de lokale bevolking al lang de ‘zeelotto’ noemt: pakjes cocaïne die aanspoelen op de kust van Ambergris Caye, het eiland waar San Pedro ligt, en worden gevonden door lokale bevolking.



Er wordt aangenomen dat de verdwaalde pakketten door drugskartels in internationale wateren worden gedropt voor de kust van Midden-Amerika langs strategisch gekozen zeeroutes die zich zo verbinden met hun tegenhangers in Mexico, die het product vervolgens verzamelen en de drugs naar het noorden smokkelen. Af en toe, als gevolg van veranderende getijden en weersomstandigheden, gaan pakketjes verloren en komen ze terecht op de afgelegen stranden van het noordelijke puntje van Ambergris Caye, slechts een korte afstand van de zuidgrens van Mexico. De jacht op deze zogenaamde ‘zeelotto’ leidt al meer dan tien jaar tot moorden op het eiland Belize.

Reacties

27-10-2023 16:25:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.499

OTindex: 28.347

Zou het geen goed idee zijn om dit soort substanties te verbieden?

27-10-2023 17:31:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.840

OTindex: 87.831

Lotto

27-10-2023 20:17:12 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.508

OTindex: 3.185

anders hadden ze het niet nodig om het in bendes te vormen om rijker te worden.



Wat zou moeten gebeuren is de jeugd opvoeden dat het gevaarlijk spul is en laten ze maar filmpjes vertonen waar het verkeerd mee afgelopen is. Daarna blijven hopen dat niemand dat spul nog koopt zodat het zichzelf oplost. @Emmo : Dat is het toch alanders hadden ze het niet nodig om het in bendes te vormen om rijker te worden.Wat zou moeten gebeuren is de jeugd opvoeden dat het gevaarlijk spul is en laten ze maar filmpjes vertonen waar het verkeerd mee afgelopen is. Daarna blijven hopen dat niemand dat spul nog koopt zodat het zichzelf oplost.

